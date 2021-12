Ecco chi è il difensore centrale che segna più di un bomber

Ormai è considerato già da qualche tempo, da tanti addetti ai lavori, forse il miglior difensore centrale emergente. I numeri del difensore infatti sono da capogiro e questo non è sfuggito ai più attenti. Il suo presidente ha già pronto per lui il rinnovo di contratto e anche se ormai dava per scontato, il suo prolungamento, le voci sulla sua volontà di fare il salto definitivo, cominciano a farsi insistenti…

I granata stanno disputando un campionato tra più alti che bassi e la squadra di Juric, sta navigando stabilmente, a pochi punti dalla zona Europa League. In questo prima parte di serie A 2021-2022, il Torino ha già collezionato 18 punti in 15 partite e uno dei giocatori dell’allenatore croato, che più si è messo in mostra in questo periodo, non è ne un centrocampista ne un attaccante. Il Protagonista di questo primo scorcio di stagione infatti è un difensore con il vizio del gol, che anche quest’anno ha già timbrato il cartellino ben due volte in 12 gare giocate.

Il giocatore di cui stiamo parlando è nato in Brasile nel 1997 e come detto, da due stagioni gioca in serie A, nelle file Granata. Stiamo parlando ovviamente di Gleison Bremer, giocatore di 24 anni, il cui valore attuale di mercato, stando a quanto riporta transfert-market, è di circa 15 milioni di euro. Il giocatore ovviamente è di proprietà di Cairo e quindi del Torino, che per il momento, si gode le sue ottime prestazioni. Bremer ha il contratto con i Granata fino al 2023, e malgrado come detto, la società di Urbano Cairo, stia già progettando il rinnovo del contratto, sembra che sia molto difficile arginare gli assalti da parte delle migliori squadre d’Europa.

Serie A, i numeri parlano chiaro

Con la rete siglata contro l’Udinese, Bremer ha già raggiunto quota due, anche in questo campionato e non finisce qui. Bremer infatti, in 12 partite giocate finora, ha anche fornito un assist ad un compagno e le prestazioni fornite finora, sono state tutte di ottimo livello. Già alla fine dello scorso campionato, il centrale granata, si era distinto come uno dei migliori giocatori nel suo ruolo ed anche uno dei più prolifici tanto che, quello all’Udinese è stato già il sesto gol realizzato in tutto il 2021 (nessuno ha fatto meglio nei maggiori campionati europei).Tra i numeri del brasiliano, saltano agli occhi il numero di intercetti (48), quello di duelli vinti (91),quelli di duelli aerei vinti (50) e quello della palle recuperate (105). Numeri che hanno contribuito ad attirare su di se l’attenzione dei maggiori club italiani ed europei.

Come detto, la priorità per il Torino, adesso, risulta essere quella di blindare il proprio difensore. Il contratto del classe 1997 scadrà nel 2023, l’intenzione del presidente Cairo è quella di prolungarlo per altri due anni, fino al 2025. L’ingaggio del giocatore salirebbe da 500 mila euro a circa 1.5 milioni di euro.

Bremer, un difensore centrale con il vizio del gol

Il Torino acquista Bremer dall’Atletico Mineiro per una cifra che si aggira intorno ai 5.8 milioni di euro. Con i granata totalizza 77 presenze, realizzando la bellezza di 10 gol. Numeri impressionanti che hanno fatto schizzare il prezzo del cartellino alle stelle; il Torino, infatti, lo valuta circa 25 milioni di euro.