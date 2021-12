Calciomercato Napoli, arriva il rinnovo per la stella

Il calciomercato del Napoli entra nel vivo e procede a grandi passi . Tra le prime questioni da risolvere c’è il rinnovo di un big.

Il Napoli corre ai ripari cercando di uscire da una situazione più che complicata. La sconfitta con l’Atalanta ha catapultato gli uomini di Spalletti al terzo posto, perdendo di fatto la testa della classifica. Nelle ultime 6 partite, tra campionato e coppa, gli azzurri hanno registrato soltanto un importante vittoria in casa con la Lazio, partita finita 4 a 0. Per il resto, gli uomini di Spalletti hanno prima pareggiato con il Verona, perso con Inter e Spartak Mosca ed infine hanno subito due rimonte da Sassuolo e Atalanta. La situazione si aggrava ulteriormente considerando quanti infortuni si sono registrati nell’ultimo periodo. Una situazione che ha compromesso il magnifico cammino dei partenopei che ora sono costretti a rincorrere gli avversari.

Calciomercato Napoli, pronto il rinnovo

Il grave infortunio di Osimhen ha destabilizzato l’ambiente napoletano. Il nigeriano, uscito in condizioni pessime dalla partita di San Siro, sarà costretto a stare fuori dai campi da gioco per circa 3 mesi. I tempi potrebbero addirittura allungarsi considerando l’eventuale impiego dell’attaccante in coppa d’Africa. Questa spiacevole situazione ha aperto la strada al ritorno di Mertens. Il belga, inizialmente bloccato da un problema alla spalla, è tornato ad essere un vero e proprio protagonista e trascinatore del Napoli. Con il gol segnato all’Atalanta, il folletto tocca quota 5 gol in campionato in 10 presenze, tra cui si aggiunge anche la rete siglata in Europa League. Numeri significativi che hanno nuovamente dimostrato il valore assoluto di questo attaccante. A questo punto, come già espresso dal giocatore, si dovrà discutere del rinnovo.

La strategia del club

Il contratto di Mertens scade nel giugno 2022 ma l’attaccante, come ampiamente dichiarato, non ha intenzione di lasciare il club. L’accordo prevede un opzione di rinnovo per un altro anno ma, a quel punto, De Laurentiis presenterebbe una nuova offerta di ingaggio, sicuramente più bassa rispetto all’attuale stipendio del giocatore.