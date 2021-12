La Lazio ha scelto un uomo da 150: ecco il vice Immobile

La Lazio è alla disperata ricerca di un attaccante affidabile: serve il vice Immobile, ma c’è già una clamorosa idea di mercato.

Il solo Muriqi non basta. E a giudicare dalle prestazioni offerte con la maglia della Lazio non sembra neanche troppo affidabile. Poco ispirato, non del tutto inserito negli schemi di Sarri e forse mai in grado di conquistare la fiducia dei tifosi. Per far fronte agli infortuni di Immobile, che in questa stagione sono più frequenti, Tare vorrebbe un calciatore dalle caratteristiche simili. Un uomo che vede la porta, ma anche un calciatore in grado di duettare con i tanti centrocampisti che si inseriscono.

L’identikit porta ad un calciatore che in carriera ha già messo a segno più di 150 gol. Un centravanti esperto, che farebbe le valigie di corsa pur di raggiungere Sarri. E dagli ambienti laziali filtra un certo ottimismo. Nulla ancora di concreto. Sondaggi, che però, viste le valutazioni non altissime, e il possibile gradimento dell’obiettivo di mercato, potrebbero sfociare in una trattativa.

Lazio, il vice Immobile arriva dalla Serie A: è un bomber di razza

La Lazio ha tracciato l’identikit dell’attaccante da regalare a Sarri. Serve un calciatore in grado di fare la differenza anche da subentrante. E bisogna prenderlo a prezzi accessibili. Un compito non semplice, che Tare avrebbe però già iniziato a svolgere. Ecco quindi che l’obiettivo principale dei biancocelesti diventa Ciccio Caputo. Alla Sampdoria il suo apporto non è stato forse quello previsto. Ha sofferto un inizio della squadra molto delicato, e non riesce a trovare quella continuità che a Sassuolo gli è valsa anche la convocazione in nazionale.

La Lazio potrebbe farci un pensierino, e sarebbe pronta a sondare il terreno per tentare l’assalto sul mercato di gennaio. Ci sarebbe da convincere la Samp, che dopo a brutta notizia incassata sul caso Ferrero deve far fronte alle difficoltà in campo, ai problemi societari e alle richieste di altri club. La pista resta quindi aperta, e garantirebbe a Sarri un calciatore rapido, in grado di segnare e di sicuro affidabile.