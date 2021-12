Attaccante Juve: il sogno resta Vlahovic, ma non c’è solo lui

La Juve ha messo in cima alla lista dei desideri Vlahovic: le difficoltà nell’affare impongono un piano b, e spunta un nome clamoroso.

C’è solo Dusan Vlahovic nella lista dei desideri della Juve e dei tifosi. É l’attaccante del momento, il giovane che duella con Haaland per la palma di migliore giovane punta in Europa. L’uomo dei record, in grado di sgretolare i vecchi primati negli almanacchi della Fiorentina. Ecco perché Commisso ha provato a fare le barricate con un rinnovo rispedito al mittente. Vista l’impossibilità di blindarlo in viola, la scelta è di venderlo magari subito per non perdere neanche un euro dalla cifra stabilita per la cessione.

La Juve conosce bene il prezzo. Fra i 65 e i 70 milioni, magari senza contropartite. Una spesa difficile da sostenere, soprattutto in questa fase delicata in cui anche l’inchiesta “Prisma” ha nel mirino il club. Ecco quindi che l’affare si complica un po’ e ci sarebbe pronto un piano b di grande valore.

Juve, se salta Vlahovic arriva un ex Serie A

La valutazione in casa bianconera è una sola. Attendere le determinazioni dei pm e della giustizia sportiva per capire quali effetti avrà sul club. Se non ci sarà un ridimensionamento, e neanche penalizzazioni, i bianconeri proveranno a raccogliere le risorse necessarie per affondare il colpo su Vlahovic. Servirà vendere. Non solo Ramsey o Rabiot, ma probabilmente anche Kulusevski, che Allegri sta provando a riabilitare dopo un brutto inizio con i primi timidi segnali di incoraggiamento.

Se l’affare Vlahovic dovesse saltare, ecco pronto il piano B. Dall’Inghilterra affermano infatti che non ci sarebbe solo il Barcellona su Edinson Cavani. Anche la Juve potrebbe sondare il terreno, e la notizia è riportata anche su Ilbianconero.com. L’ex Napoli tornerebbe ben volentieri in Serie A, e sarebbe perfetto nonostante la carta d’identità non più verdissima per affiancare Dybala e garantire un certo contributo di gol. Il prezzo non sarebbe un problema, e il Manchester sarebbe pronto a favorire il club di Agnelli visti i buoni rapporti maturati dopo l’affare Ronaldo. Resta il nodo ingaggio, di sicuro da ridiscutere in un eventuale affondo bianconero.