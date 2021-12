Calciomercato Roma: Mourinho sorride, il rinforzo può arrivare dal Bayern

La Roma si muove sul calciomercato e Mourinho chiede un top per la mediana: si tenta il colpo dal Bayern Monaco.

La Roma giallorossa si divide. I tifosi sono un po’ storditi dall’andamento altalenante della squadra, che alterna ottime prestazioni a crolli pesanti e rumorosi. Difficile ipotizzare una inversione immediata dopo l’arrivo di Mourinho. Serve pazienza, e forse pure qualche innesto che possa garantire al tecnico pedine funzionali al suo gioco.

Ecco quindi che il mercato di gennaio sarà l’occasione per vedere all’opera i Friedkin e valutare quale potrebbe essere il reale impatto nelle trattative. Lo Special One ha già indicato le pedine che non sono utili alla Roma, e intanto spunta un nome pesante in entrata. Un calciatore che potrebbe realmente spostare gli equilibri nella squadra.

Calciomercato Roma, Mourinho chiede rinforzi: dal Bayern una pista di gran livello

L’idea che stuzzica la Roma arriva dalla Bundesliga. Tiago Pinto è alla ricerca di rinforzi con curriculum già importante, trofei vinti ed esperienza europea. Fussballtransfers.com parla di un sondaggio con il Bayern per Corentin Tolisso. Il Bayern potrebbe cedere alle lusinghe di mercato, ma vorrebbe monetizzare. Il calciatore fu infatti pagato circa 42 milioni, e con il club di Monaco di Baviera trattare non è mai semplice.

Leggi anche: Attaccante Juve: il sogno resta Vlahovic, ma non c’è solo lui

Ci sarebbe inoltre la concorrenza dell’Inter e soprattutto del Tottenham. Antonio Conte ha chiesto proprio il calciatore a Daniel Levy, che ha già promesso investimenti per accontentare l’allenatore. La Roma sonda quindi il terreno decisa a farsi trovare pronta. E intanto il Bayern apre. Tolisso ha collezionato solo 8 presenze fra campionato e coppe. Il calciatore chiede quindi più spazio e accetterebbe la destinazione. Pinto accelera per accontentare Mourinho, sempre più deciso a cambiare volto alla squadra.