Roma, la sinistra è sistemata: gennaio vale un colpo italiano

Il rientro di Leonardo Spinazzola sarà la chiave di svolta per la Roma sulla fascia sinistra? Se lo augura Josè Mourinho, che aspetta il terzino della Nazionale per avere un nuovo slancio in campo.

L’assenza di Leonardo Spinazzola è stato un macigno per il calcio italiano e per la Roma. La vittoria degli europei ha attutito in parte il dispiacere per l’infortunio, arrivato proprio in un periodo di grande forma. Spinazzola fu una… spina nel fianco, un titolarissimo di Roberto Mancini, che diede un gran contributo per la vittoria della competizione.

Sicuramente tutti nel clan azzurro attendono il suo rientro e tengono ben caldo il posto, nonostante qualche esperimento dello stesso ct. Non è in dubbio la sua presenza al mondiale qatariota, a meno di nuove ricadute ed è proprio contro la sfortuna che si dovrà combattere per il futuro. Aveva parlato, per altro, di come era riuscito a migliorare la postura… tramite il miglioramento della masticazione, ma alla fine a tradirlo è stato il tendine d’Achille.

È stato il dottore finlandese Lasse Lampainen a dover ricostruirlo nonché a stabilire la tabella di marcia del calciatore romanista. Il rientro si legherà anche in base all’ultimo confronto medico, che avverrà probabilmente nel mese di gennaio in Italia oppure a Turku. Da lì, si capirà quando far partire il countdown per il rientro effettivo in campo.

Lo special one aspetta

A farne le spese, oltre la nazionale italiana, è stata anche la Roma. Che su Leonardo Spinazzola aveva riposto le speranze già dal momento in cui è arrivato nella Capitale. Facendo un grande affare, perché fu imbastito uno scambio con Luca Pellegrini, la Juventus aveva bisogno di fare plusvalenze, la Roma altrettanto. L’affare lo fecero i giallorossi, perché in campo – finché presidiava la fascia sinistra – Spinazzola ha sempre fornito prestazioni maiuscole.

Un altro errore – l’ennesimo – della dirigenza bianconera da registrare, uno dei pochi colpacci invece dall’altra parte. Il rimpianto è sempre quello di goderselo in campo troppo poco, non a caso i calendari di Trigoria si segnano di cerchi rossi nell’augurargli un rientro quanto meno tempestivo.

Sulla fascia sinistra Josè Mourinho sta tamponando come può, Vina non sembra un fenomeno, mentre il giovane Riccardo Calafiori mostra il suo talento ma è ancora un pochino acerbo.

Così, ecco l’opzione Spinazzola che a questo punto diventa il vero e proprio acquisto invernale dei giallorossi. Da dover salvaguardare e rilanciare, l’azzurro ha ancora voglia di “mangiare l’erba” e di fornire assist decisivi. La serenità nell’affrontare tutto non gli manca, con il supporto della famiglia e del mondo del calcio a stargli accanto. Il destino di Leonardo non può essere sempre ai box.