Bremer, che intrigo! Torino, la fila sta aumentando…

Gleison Bremer rimarrà per poco a Torino, sul brasiliano si stanno scatenando le squadre pronte per accogliere in rosa un difensore davvero promettente.

Bremer è tornato a far spettacolo. Gleison a Torino rimarrebbe pure un altro po’, ma quando le grandi chiamano è difficile non rispondere. Un po’ come quando accadde qualche mese fa, quando il brasiliano sembrava essere dirottato verso Liverpool.

C’era stato ben più di un sondaggio, sarebbe stato un elemento ideale nelle turnazioni di Jurgen Klopp. Che aveva messo così Gleison Bremer nella lista degli acquisti, senza fare i conti con il Torino, non proprio propenso alla cessione del suo difensore brasiliano.

Che ci rimase decisamente male, giocando quasi con svagatezza, molle e senza più grande mordente. Passata la delusione, però, è tornato il calciatore che il popolo granata apprezza, per la caparbietà mostrata contro gli avversari e per il fatto di trasformarsi egli stesso in un attaccante. I tempi di inserimento del centrale sono da considerare, non è un caso che la scorsa stagione segnò cinque gol, alcuni davvero decisivi per la salvezza del Torino.

Anche quest’anno in proiezione offensiva si sta facendo sentire, è un elemento molto abile nel gettarsi nella mischia oppure agendo in contropiede. La gamba non gli manca, così come lo scatto in profondità palla al piede.

La battaglia sul mercato

Il Liverpool aveva visto giusto, Gleison Bremer è un elemento da seguire per bene. Non è un caso che il Torino può monetizzare più dei quindici milioni di quotazione, sapendo come il difensore sia un elemento giunto alla sua maturazione.

I granata non disdegnerebbero però nemmeno delle contropartite adatte al gioco di Ivan Juric, se proprio c’è da sostituire il brasiliano tanto vale farlo da subito. Così, le squadre valutano quale possa essere la mossa decisiva per convincere soprattutto il Torino, poiché per Bremer sarebbe pronto un ingaggio davvero vantaggioso.

Il brasiliano è seguito sia in Italia che all’estero, il Liverpool guarda sempre la situazione, ma l’inserimento del Tottenham potrebbe essere un’arma importante. La squadra di Antonio Conte potrebbe convincere per bene il difensore, ma anche il Newcastle ha argomenti economici da mettere sul tavolo. Per il gioco del tecnico leccese sarebbe l’ideale, in virtù della maggior fisicità richiesta contro alcuni attaccanti della Premier League.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> La lista di Conte per gennaio

In Italia, invece, il Napoli ha bisogno di un altro elemento nella batteria dei centrali difensivi, Bremer potrebbe garantire più opzioni tattiche allo stesso Luciano Spalletti. L’interesse inoltre arriva da Milano, Inter e Milan hanno fatto dei sondaggi, ma partono leggermente dietro. Tutto sommato sia in rossonero che in nerazzurro potrebbe non essere un protagonista assoluto in caso di arrivo.