Il Milan naufraga, Capello accusa: “Differenza netta”

Il Milan si ferma al termine di una prova poco convincente, Capello stronca i club di Serie A: “Il paragone non regge”. E i numeri gli danno ragione.

C’è un Milan che domina in Serie A e uno che ha sofferto molto in Champions. Il sogno di portare a termine l’impresa contro il Liverpool è naufragato contro una squadra piena di riserve, ma con una idea di gioco chiara, e soprattutto la capacità di cambiare pelle durante la partita. Il resto l’hanno fatto gli errori. Troppi per sperare di non essere puniti da una squadra cinica, ben orchestrata in mediana e con armi offensive di assoluto valore. C’è però un motivo chiaro a scandire al differenza di passo fra il campionato italiano e la Champions.

E a spiegarla è stato Fabio Capello, che su Sky è partito dal ko dei rossoneri per analizzare il momento del calcio italiano. L’allenatore ha chiarito i punti chiave di una serie di dati che riaffermano la superiorità del calcio in Inghilterra rispetto alla Serie A. E le sue parole fanno discutere.

Capello accusa: “Il calcio italiano è ancora inferiore”. I numeri confermano

“Il Milan tatticamente ha lasciato a desiderare”. Parola di Fabio Capello, che ha analizzato ieri la partita di San Siro lanciando un chiaro messaggio a tutto il calcio italiano. “La velocità di pensiero e di esecuzione del Liverpool è stata impressionante – ha ammesso – era come vedere una Formula 1 con una Formula 2. I rossoneri hanno giocato sempre nello stesso modo, senza capire che rinunciando ai cambi di gioco e a variare i colpi sarebbero andati in difficoltà”. Da questo concetto parte poi il messaggio alla Serie A.

“É l’ennesima dimostrazione che nonostante l’esaltazione di qualche squadra, siamo ancora un passo indietro ad alcune realtà europee”. E i dati confermano il messaggio dell’allenatore. La Premier League porta in vetta a 4 gironi tutte le squadre impegnate in Champions. Liverpool e Manchester City sono già sicure del primato, mentre a Chelsea e United basta poco. I Blues hanno addirittura incassato un solo gol, dalla Juve, che è valso una sconfitta poi rimediata con una prova incredibile nel rematch. Guardiola ha invece strappato il primato in un girone di ferro, mentre i Reds di Klopp hanno addirittura fatto 6 vittorie su 6 partite. Sono addirittura 55 le reti messe a segno dalle inglesi, contro le 33 delle italiane, che rischiano di non avere neanche un testa di serie. Il Milan è già fuori, la Juve spera in un primato difficile e l’Atalanta cerca il secondo posto. Se non è differenza questa.