Non solo Vlahovic sull’agenda della Juve: Allegri vuole un centrocampista top e ha già scelto la mossa sul calciomercato. Si tenta la doppia cessione per arrivarci.

Quattro mesi di Juve per tracciare un primo bilancio. Allegri sa bene cosa manca e cosa c’è in esubero in una rosa in cui mancano due elementi fondamentali. Qualità e fisicità. Per competere a livello europeo servono i gol. Quelli che al momento garantisce solo Dybala, e che Morata e Kean portano col contagocce. Serve il bomber, chiaro. Ma anche chi possa innescarlo, dando una mano ad un centrocampo che con Locatelli ha già un leader, ma per il resto non offre garanzie. La Juve intanto attende. Sente le scosse di assestamento in un terremoto plusvalenze, e spera che il tutto possa risolversi in fretta.

Dall’inchiesta “Prisma” usciranno fuori le prime sensazioni sulle operazioni da poter svolgere sul mercato, e nel frattempo c’è da liberare spazio in rosa. L’obiettivo è svuotare qualche armadietto alla Continassa per arrivare a Vlahovic, ma la priorità sembra essere un centrocampista, e Allegri ha scelto. Cherubini si muove sulle tracce di un calciatore che ha spesso dichiarato di voler provare una esperienza nuova. E se l’affare dovesse concretizzarsi, il tecnico bianconero avrebbe davvero la pedina giusta per il salto di qualità.

Calciomercato Juve: spunta un nome nuovo, e si può fare

Muscoli e tecnica dicevamo. Chiaramente con un occhio ai bilanci. La Juve cerca un centrocampista di prima fascia ma deve fare i conti con un bilancio non proprio roseo. Si prospetta quindi un giro di chiamate per provare a piazzare Ramsey, vicino all’Everton. C’è anche Arthur in lista partenze, forse in prestito, mentre Rabiot e Bentancur almeno al momento non dovrebbero muoversi. Cessioni per rifinanziare acquisti. Almeno gli ingaggi. E in tal senso è sbucato un nome nuovo.

Leggi anche: Juventus, clamorosa indiscrezione su Chiesa: “É finita”

Dalla Francia affermano che ci sarebbe un approccio con Leonardo per tentare il colpo Wijnaldum. L’olandese al Psg ha trovato pochissimo spazio, e potrebbe partire in prestito per 6 mesi. Sarebbe la soluzione perfetta per ridare benzina al centrocampo della Juve, ma la concorrenza è alta. Ci sarebbe anche l’Inter, ma i bianconeri continuano a sondare il terreno alla ricerca di una pedina per tentare di avanzare in Champions. E magari provare un’impresa in Serie A che al momento sembra quasi impossibile.