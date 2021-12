Juventus, clamorosa indiscrezione su Chiesa: “È finita”

Dall’ambiente Juventus arrivano indiscrezioni clamorose su Federico Chiesa: secondo i bene informati ormai sarebbe finita.

Brutte notizie in casa Juventus e per Federico Chiesa. L’attaccante bianconero, perno anche della Nazionale di Mancini, avrebbe preso una clamorosa decisione, e messo la parola fine a una storia molto importante. La vita dell’ex viola sarebbe ormai pronta per un grandissimo cambiamento, che potrebbe avere importanza anche per il prosieguo della sua carriera sportiva.

Una notizia che arriva come un fulmine a ciel sereno. Finora non erano infatti arrivate voci o rumori su una possibile rottura. Anche se le prestazioni messe fin qui in mostra dall’attaccante avevano fatto sospettare che ci fosse qualcosa che non andava. Dopo la travolgente scorsa stagione, quest’anno è al momento una delle delusioni della squadra di Allegri.

Leggi anche -> Chiesa scomoda Trezeguet: la Juve trova un uomo da record

Lo dicono i numeri. Si è passati dalle 14 reti in 43 presenze e tantissime buone prestazioni della scorsa stagione agli attuali 3 gol in 16 partite disputate. E forse dietro a questa crisi in campo si cela un periodo di difficoltà anche di natura personale, stando almeno da quanto riferito da una fonte importante.

Juventus: rottura tra Chiesa e la fidanzata Benedetta Quagli?

La clamorosa indiscrezione riguarderebbe la sua storia d’amore con Benedetta Quagli, per anni sua fidanzata e compagna di vita. Stando a quanto riferito dall’account Instagram Investigatoresocial, l’attaccante bianconero e la splendida 20enne avrebbero chiuso la loro relazione.

Sono diversi gli indizi che portano a questa conclusione. In primis il fatto che il calciatore avrebbe negli ultimi giorni cancellato le Storie in evidenza che condivideva con la fidanzata. In secondo luogo, anche una certa assenza di nuovi contenuti social insieme. L’ultimo scatto di Federico e Benedetta risaliva infatti allo scorso 28 novembre, pubblicato sul profilo della ragazza. Chiesa invece non pubblica foto con lei addirittura dal 7 novembre.

Potrebbe interessarti -> Federico Chiesa, che fidanzata: Benedetta Quagli incanta tutti

I due, lontani dalle luci dei riflettori, trascorrevano nel privato tantissimo tempo insieme. Benedetta lo aveva seguito a Torino e lo accompagnava in ogni avventura importante della sua carriera. Gli era stata affianco anche nei giorni, importantissimi, di Euro 2020. Insieme condividevano tra l’altro anche la passione per i cani, come dimostrato dalle tante foto pubblicate insieme a degli adorabili cuccioletti.

Tutto questo non sarebbe però bastato a far continuare la loro favola d’amore, secondo quanto riferito dagli esperti di gossip. Al momento comunque rimane tutto nel campo delle ipotesi e si attendono conferme (o smentite) dai diretti interessati.