Odriozola studente modello: Erasmus a Firenze, laurea in Liga?

Alvaro Odriozola è diventato ben presto un calciatore affidabile per la Fiorentina. Poteva avere ben altra gloria, per lui l’Italia è una sorta di “Erasmus”

Un arrivo last minute che sta convincendo l’esigente piazza viola. Quella di Alvaro Odriozola nella Fiorentina è un’esperienza che diventa sempre più importante, proprio perché il terzino è diventato un elemento decisivo nella squadra di Vincenzo Italiano.

È un terzino importante per il calcio della Fiorentina, che segue praticamente i dettami del tecnico sia in fase difensiva ma anche in quella offensiva, andando a sovrapporsi spesso e dando il cambio a Josè Callejon nelle fasi d’attacco. Un difensore, dunque, importante per caratteristiche tattiche ma anche tecniche, una buona gamba e una buona predisposizione all’uno contro uno lo rendono sempre più prezioso.

La squadra viola prende così vantaggio dall’avere un calciatore relativamente giovane ma già con la dovuta esperienza, che ha accumulato varie avventure da mettere tutte in campo per rendersi sempre più importante. Ai viola non dispiacerebbe trattenere a lungo il terzino, continuando così una tradizione sempre importante con la gente che arriva dalla Spagna. L’esterno, però, è di parere contrario: ha definito l’avventura italiana… come una specie di “Erasmus”, per lui la laurea è imporsi in Liga.

Un difensore che regala certezze

Il campionato di Alvaro Odriozola prosegue con la consapevolezza della sua importanza nell’undici iniziale, che può saltare qualche partita. Solo per rifiatare e consentire ad altri suoi compagni, come Lorenzo Venuti, di trovare un po’ il campo.

Lo spagnolo è un elemento che si è ben ambientato nella Fiorentina e nella città. E’ un ragazzo senza grilli in testa, particolarmente impegnato nel corso della settimana proprio nella fase degli allenamenti, cercando di migliorare sul posizionamento tattico.

La sua carriera è iniziata nel settore giovanile della Real Sociedad, proseguendo poi in prima squadra. E impressionando per precocità nonché per sicurezza in campo, nella Liga per anni è stato un elemento sorprendente per la continuità mostrata nonostante la giovane età. A 23 anni, nell’estate del 2018, il Real Madrid è riuscito a comprare il cartellino del calciatore, con una quotazione davvero importante: ben cinquanta milioni di euro.

Fu quello forse un freno allo stesso Odriozola, che tra acciacchi e qualche concorrenza di troppa con la camiseta blancos non ha espresso a pieno il suo potenziale. Nel gennaio 2020 anche un’esperienza al Bayern Monaco per lui e almeno la soddisfazione di diventare campione d’Europa con il club bavarese a non riscattarlo, considerando le sole tre presenze accumulate.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Un bomber da Champions presto al suo fianco

Dopo una stagione nelle seconde linee del Real Madrid, il prestito alla Fiorentina è sembrato una boccata d’aria. Per dimostrare agli spagnoli di essere un elemento ancora interessante, nonché alla Serie A di avere del talento per la Fiorentina.