Non solo Ikoné e Mayoral: c’è un bomber da Champions per la Fiorentina

La Fiorentina è pronta a rivoluzionare l’attacco: il mercato non è legato alla partenza di Vlahovic, ma oltre ad Ikoné e Mayoral spunta un altro nome.

Jonathan Ikonè sarà quasi certamente il primo innesto che Italiano incasserà nel mercato di gennaio. L’offerta da 15 milioni, già accettata dal Lille, potrebbe regalare al tecnico l’esterno offensivo che cerca con forza. Il calciatore è infatti deciso a lasciare il club, e oggi ha incassato l’ennesimo colpo duro dopo il furto in casa con una serie di oggetti preziosi rubati.

Non sarà l’unico arrivo perché è notizia di oggi che Borja Mayoral avrebbre definitivamente aperto all’addio alla Roma per passare a Firenze. Il Real Madrid sarebbe d’accordo, ma il calciatore chiede di inserire la clausola di recompra per evitare di continuare ad essere ceduto con la formula del prestito. Intanto però spunta un altro nome. Ed è al centro di una clamorosa trattativa fra la Fiorentina e un club che brilla in Champions.

Fiorentina, si stringe per Ikoné e Mayoral: intanto il club bussa al Porto

Con Ikonè e Mayoral i viola andrebbero a sistemare l’attacco. Poi si concentreranno sulla lista dei partenti, che continua a riempirsi di nomi. Kokorin è infatti già pronto a dire addio, e nel ruolo di vice Vlahovic, i viola vorrebbero prelevare un calciatore del Porto. Si tratta della punta classe 1997 Toni Martinez.

L’attaccante in questa stagione ha realizzato 3 reti in 7 presenze nel campionato portoghese, mentre è ancora a secco in Champions. Si tratta di una punta fisica ma anche dotata di buona tecnica. Martinez è alto 1 metro e 87, è forte di testa ed è abile a far salire la squadra. La valutazione è anche accessibile. Il calciatore costa infatti meno di 10 milioni, e i viola stanno provando a capire le reali intenzioni del Porto per affondare il colpo.