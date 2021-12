Lukaku, clamoroso annuncio: “Tornerà in Serie A”

Il futuro di Romelu Lukaku sarà ancora in Serie A: l’annuncio dell’agente Pastorello infiamma i tifosi italiani.

Chiamatelo l’uomo dei grandi ritorni. Romelu Lukaku, centravanti del Chelsea tornato a Londra la prima sfortunata parentesi tra 2011 e 2013, sta cercando di imporsi nuovamente con la maglia dei Blues. Ma il suo futuro sarà ancora in Serie A. Lo ha annunciato senza troppi giri di parole il suo procuratore, Federico Pastorello, in un’intervista a Tuttosport.

“Prima o poi lo rivedremo in Serie A? Sì, perché Romelu è innamorato del nostro Paese“, poche semplici parole da parte del noto agente che hanno acceso le fantasie di tantissimi tifosi in Italia, soprattutto di quelli delle big. Perché il centravanti belga, autentico trascinatore dell’Inter da scudetto di Conte, ha lasciato in Serie A un ricordo straordinario, e tutti lo vorrebbero tra le proprie fila.

Ma chi potrebbe permettersi nel nostro campionato un centravanti dall’ingaggio monstre e dal costo proibitivo? Attualmente nessuno, ma tra qualche tempo non è impossibile che, con l’avanzare dell’età, il centravanti possa ritornare appetibile per alcune grandi squadre del nostro campionato. E se in molti non riuscirebbero a vederlo con una maglia diversa da quella dell’Inter, potrebbe essere un’altra la squadra in grado di riportarlo in Italia nel futuro. Ed è una squadra che lo avrebbe potuto acquistare anche alcuni anni fa.

Lukaku torna in Serie A: futuro alla Juventus?

L’ex bomber dell’Everton e del Manchester United è diventato grandissimo all’Inter. Sotto la guida di Conte si è imposto come uno dei migliori calciatori del campionato italiano, arrivando alla vittoria dello scudetto e alla conquista di una seconda chance al Chelsea, squadra campione d’Europa.

Eppure, il suo arrivo in Italia poteva essere totalmente diverso. Prima di approdare in nerazzurro, l’attaccante belga è stato davvero a un passo dalla più grande rivale dell’Inter: la Juventus. Lo ha confermato lo stesso Pastorello: “L’affare con l’Inter si era bloccato perché Zhang non sembrava voler soddisfare le richieste dello United“. Dal canto suo la squadra bianconera aveva invece raggiunto un’intesa con il Manchester attraverso uno scambio con Dybala e Mandzukic. E Lukaku aveva già parlato anche con Sarri e Ronaldo.

Cosa ha fatto saltare alla fine l’affare? Una serie di circostanze favorevoli all’Inter. Né Dybala né il Manchester sono infatti sembrati soddisfatti della chiusura dell’affare, e così quando l’Inter ha alzato l’offerta non ci sono più stati ostacoli per l’approdo di Romelu in nerazzurro. Chissà però che un’avventura alla Vecchia Signora per il belga non sia solo rinviata. Non è detto che in futuro non possa essere proprio la Juventus a riportarlo in Italia. Sarebbe clamoroso, ma nel calcio mai dire mai.