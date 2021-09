Lukaku batte Ronaldo: la statistica in nazionale è clamorosa

Romelu Lukaku meglio di Ronaldo? Nella particolare statistica in nazionale è così. Il belga continua a segnare a raffica.

Romelu Lukaku ha iniziato da dove aveva finito. Al Chelsea si è presentato con un gol all’esordio, e con il Belgio ha dimostrato di essere una micidiale arma offensiva. É senza dubbio l’attaccante più in forma, ed ha messo nel mirino Cr7 in una particolare sfida del gol in nazionale. I numeri infatti lo incoronano come re dei bomber, e la doppietta messa a segno ieri è la risposta al bis del portoghese, protagonista contro l’Irlanda nella clamorosa rimonta.

In attesa di festeggiare le 100 presenze, che arriveranno al prossimo impegno con la casacca della nazionale, l’attaccante ex Inter si gode la sua strepitosa media, che lo proietta davanti a Cr7.

Lukaku fa meglio di Ronaldo: è lui il re dei bomber

I numeri nel calcio non sono tutto, ma spesso sono il segnale di quanto un calciatore sia in forma. E Lukaku, da un anno a questa parte, sembra il miglior bomber in circolazione. Almeno nel ritmo con cui va a bersaglio. La sua presenza in termini di realizzazioni è costante, e anche in nazionale, nel successo del Belgio, il suo peso offensivo si è avvertito. Due gol per continuare nella sfida a distanza con Cr7, che almeno nella particolare classifica è costretto ad inseguire.

Lukaku ha infatti una media realizzativa migliore di Ronaldo, e lo certificano i numeri. Il centravanti del Chelsea con 66 centri in 99 presenze ha infatti un ritmo di 0,67 reti per match. Meglio dell’ex Juve che ha fatto più gol, 111, ma in 180 caps con la casacca del Portogallo. La sua media è 0,61, e ora il belga dà la caccia ad altri record. In primis le 100 volte con la nazionale e poi il primato di reti del portoghese, che però ha ancora tanto da dare. Per conferma chiedere all’Irlanda, che ha incassato il pari e poi lo ha visto volare in cielo al 96′ dopo una partita di scatti e sudore. La sfida è aperta.