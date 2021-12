VERSTAPPEN CAMPIONE DEL MONDO. È FESTA PSV

Domenica 12 dicembre 2021 si è scritta la storia della Formula 1. Max Verstappen si laurea campione del mondo per la prima volta, a 23 anni, detronizzando chi nella sua carriera era riuscito a vincerne 7 di titoli iridati, Lewis Hamilton. Il pilota olandese si è ritrovato a inseguire per tutta la gara e quando tutto sembrava ormai perso il colpo di scena degno di un Mondiale del genere. Safety Car a pochi giri dal termine, distacco ridotto con Max che cambia le gomme montando le soft, jolly alla ripartenza che permette all’olandese di superare il britannico proprio all’ultimo giro.

Ad Abu Dhabi insomma Verstappen scrive la storia di questo sport e, assieme a lui e al suo team (la Red Bull) festeggia anche il club di cui il neo campione del mondo fa il tifo. Il numero 33 dei circus di Formula 1 infatti è dichiaratamente un fan del Psv, squadra di Eindoven che al termine del Gp lo esalta con un post dedicato sui social.

Verstappen, il Psv su Instagram: “Wow wow wow”

Max Verstappen il predestinato: uno capace di esordire in Formula 1 nemmeno maggiorenne batte Hamilton che inseguiva l’ottavo titolo, ponendolo al di sopra di tutti. Il Psv celebra l’impresa del suo fan numero 1 e lo fa con un post sui social. L’account Instagram del club olandese infatti dedica un pensiero speciale a Super Max, postando un “Verstappen 1” proprio come se fosse su una maglia da calcio. La caption inequivocabile: “Wow Wow Wow, semplicemente il numero 1”.

Una foto che in pochi minuti ha raccolto migliaia di like e centinaia di commenti, con il conteggio ancora in corso. La festa in casa Verstappen, e Psv, è appena iniziata.