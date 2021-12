Sorteggio Europa League: arrivano 2 squadre di Champions

E’ andata come peggio non poteva alle 2 squadre italiane impegnate anche in Europa League e c’era da aspettarselo. Le due compagini infatti, specie nell’ultimo periodo non stanno di certo brillando, e come se non bastasse, ora ci si è messa pure la sfortuna a frenare le ambizioni delle 2 compagini.

Ieri infatti, le cose non sono andate decisamente bene, ne per i bianco-celesti di Sarri, battuti in rimonta dal Sassuolo, ne tantomeno per i celesti di Spalletti, battuti addirittura in casa dall’Empoli di Andreazzoli. In piu’ la sfortuna come detto, ci ha messo lo zampino e gli infortuni, specie nei pezzi piu’ pregiati, la stanno facendo da padrone. Come se non bastasse, sia la Lazio che il Napoli, hanno chiuso il loro girone di Europa League al secondo posto e questo ha portato, entrambe le compagini, a dover affrontare a febbraio, un turno di spareggio contro le squadre che sono scese dalla Champions.

A Castel Volturno e a Formello, le sensazioni non erano delle migliori e la paura di doversi confrontare con squadre di caratura decisamente migliore, teneva decisamente banco. Sarri dal canto suo si era augurato (chissà se poi non lo avrà fatto solo per scaramanzia), di andare ad incontrare il Barcellona di Xavi, mentre Spalletti, ben più pragmatico, avrebbe voluto trovare gli ucraini dello Sheriff ben più malleabili. Il sorteggio invece ha portato in dote, al Napoli il temutissimo Barcellona ed alla Lazio il Porto di Conceicao.