Calciomercato MNU: l’arrivo di Ronaldo ha messo a rischio la permanenza di Cavani a Manchester. I Red Devils lo hanno messo sul mercato.

Un trasferimento che ha sconvolto tutti, quello di Cristiano Ronaldo al Manchester United. Ha spiazzato la Juventus, che adesso, a poche ore dalla fine del calciomercato, si ritrova senza un sostituto del portoghese. Ma ha spiazzato anche i dirigenti dei Red Devils, che probabilmente non si sarebbero aspettati di chiudere una trattativa tanto importante in così poco tempo.

Adesso il pacchetto offensivo a disposizione di Solskjær è completo, forse troppo. Con l’arrivo di Ronaldo in attacco ora sono in 5: Rashford, Greenwood, Martial, Cavani e, per l’appunto Cristiano Ronaldo. Uno di questi deve partire e, al momento, quello più indicato sarebbe Edinson Cavani. Arrivato solo un anno fa l’attaccante uruguaiano in 40 uscite con i Red Devils non ha superato le 17 reti ed è stato individuato come il più “sacrificabile” dai vertici del club inglese. I dettagli di seguito.

Calciomercato MNU, Cavani offerto al Barça

Stando alle ultime indiscrezioni i Red Devils avrebbero offerto Cavani al Barcellona. I blaugrana sono alla ricerca di un nuovo numero 9, nonostante l’acquisto del Kun Aguero. Tuttavia, l’argentino sarà fuori almeno fino ad ottobre, dopo l’infortunio al polpaccio riportato in allenamento. L’ostacolo più grande sarebbe l’ingaggio del giocatore che adesso, al Manchester United, percepisce uno stipendio di 13 milioni di euro.

Una cifra impensabile per il Barcellona che, solo due mesi fa, aveva pianificato un taglio di 187 milioni sugli stipendi. Nonostante ciò, la volontà delle due parti sarebbe quella di chiudere la trattativa che, al momento, stando all’ultimo rapporto di Mundo Deportivo, è ancora ” molto difficile e complicata”. Il rapporto, tuttavia, termina ribadendo che “nulla può essere escluso” fino alla fine del mercato.

Barcelona are in ‘advanced’ negotiations with Edinson Cavani ahead of a late deal to sign him from Manchester United, reports @gerardromero 😳 pic.twitter.com/tImry01pd0 — B/R Football (@brfootball) August 31, 2021

