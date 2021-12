Messi, ma che cosa hai combinato?

Leo Messi al PSG ha preso una decisione drastica che ha lasciato i fan senza parole: cambio look per l’argentino, ma c’è un ‘trucco’.

Messi è capace di lasciare sempre tutti senza parole. Lo ha fatto per anni con le sue magie sul campo. Lo ha fatto quest’estate lasciando a sorpresa il Barcellona, il suo storico club, quello a cui rimarrà legato per sempre, anche se non più indissolubilmente. Ma talvolta la Pulce riesce anche a stupirci con decisioni che non riguardano strettamente il terreno di gioco.

Che l’argentino, dietro quella faccia da bravo ragazzo, sia in realtà una ‘testa calda’, o comunque un personaggio di grande personalità, lo si può evincere anche da molte uscite pubbliche. Non di rado, infatti, in varie premiazioni il fenomeno del PSG si è presentato con look stravaganti. Basti pensare all’ultimo Pallone d’oro, che lo ha visto sfilare sul red carpet con un invidiabile completo paillettato.

Leggi anche -> Il figlio di Messi “a lezione” da Sergio Ramos”: il VIDEO lascia senza parole

Nessuno però si sarebbe aspettato un suo colpo di testa del genere. A quanto pare il numero 30 del PSG avrebbe deciso di farla finita e darci un taglio, presentandosi con un look tutto nuovo. Ma c’è un trucco…

Messi e gli altri top player senza capelli

Ti sei mai chiesto come sarebbero i principali calciatori del mondo senza nemmeno un capello? Questa è la domanda cui hanno provato a dare una risposta gli appassionati della pagina Wefootballs su Instagram. Con una carrellata di foto pubblicate sul celebre social, hanno mostrato ai fan tutti i campioni attualmente in attività con un look che potremmo definire ‘alla Robben’. E il risultato è diventato virale.

Potrebbe interessarti -> Messi-Psg è già divorzio? La confessione: “Sta soffrendo”

Non solo Messi, ma anche Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Haaland, Salah, Dybala, Kane, Griezmann e tutti gli altri sono così diventati ‘vittime’ di un fotomontaggio che li ha privati completamente della propria chioma, fluente, corta, pettinata o selvaggia che sia. E i fan sono impazziti.

Se qualcuno ha sottolineato la somiglianza tra Griezmann e un attore di film hard, Jonny Sins, qualcun altro ha schezato chiedendosi dove fosse Zidane. Ma c’è anche chi ha richiamato alla memoria Sneijder, un altro calciatore che dei capelli ha dovuto fare a meno molto presto. Insomma, il post è piaciuto, e sarà probabilmente servito anche ai campioni per capire se rasarsi a zero o meno. La risposta per molti sarà stato un secco no.