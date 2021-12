Aguero dice stop da paperone: conosci il suo patrimonio e le aziende?

Sergio Aguero ha detto addio al calcio in una conferenza stampa commovente e toccante: grande calciatore e ottimo investitore: conosci il suo patrimonio?

Sergio Aguero saluta i tifosi e dice addio. Troppo dura la sentenza dei medici, che hanno imposto uno stop forzato. I problemi cardiaci lo hanno costretto a lasciare il calcio giocato, e in conferenza l’attaccante fra le lacrime e con la voce rotta ha chiarito i motivi della sua scelta. La sua lunga carriera gli ha dato però molto. Sia in termini di reti e di successi, che di contratti, a cifre altissime e meritatissime per un calciatore che è stato sempre fra i più pagati al mondo.

E i suoi guadagni non sono mai stati fermi. Il calciatore ha infatti investito molto. Ed ha dato vita ad aziende di successo in diversi settori, trovando sempre una strada per sfruttare la sua immagine e dare vita a progetti vincenti anche oltre il calcio.

Aguero: il suo patrimonio è incredibile

Sergio Aguero resterà a lungo il calciatore con più reti nella storia del Manchester City. Nella sua lunga esperienza, dall’Independiente all’Atletico, passando per i Citizens e il Barcellona, ha strappato consensi e contratti faraonici. Tanto da essere inserito in più occasioni da Forbes nella lista degli sportivi più pagati e con patrimonio più alto.

É di circa 185 milioni di euro l’ammontare del patrimonio del Kun, che già da giovane ha firmato contratti di sponsorizzazione con Puma e Pepsi. Ha inoltre investito molto, dando vita collaborazioni con case di cosmetici. Aguero possiede anche una squadra i calcio, “Gli angeli di Quilmes”, attività di ristorazione, negozi, investimenti nelle costruzioni. Tutte idee che hanno allargato i suoi guadagni. “Non so cosa farà ora che lascio il calcio”, ha affermato in conferenza stampa. Ma dando un’occhiata alla sua incredibile capacità di investire, il futuro per il Kun è già scritto.