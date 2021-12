Deborah Claudino è la bellissima moglie del calciatore che in molti cercano sul mercato: si muoverà insieme al difensore?

Deborah Claudino non è solo una giovane e bellissima donna. É anche la compagna di uno dei calciatori che agiterà il mercato invernale o quello estivo. Fra pochi giorni i club saranno liberi di presentare offerte e di imbastire trattative, e molte squadre hanno messo gli occhi su Bremer. Il Torino fa muro, ma la crescita continua del brasiliano potrebbe spingerlo a cambiare aria per cercare un progetto più ambizioso. Il lavoro di Juric sta alzando notevolmente il target dei granata, e Bremer sta bene in un squadra a cui sta dando molto.

Tutto dipenderà però dalle offerte. E sul tavolo di Urbano Cairo potrebbero arrivare proposte davvero irrinunciabili. Il Milan è in forte pressing, e si muove anche il Chelsea. Il calciatore però è sereno, forte del suo grande segreto. É la bellissima moglie Deborah Claudino, che il difensore brasiliano conosce fin da quando erano bambini. Una donna elegante, che gli ha dato la gioia più bella. La nascita di una stupenda bimba.

Deborah Claudino: il segreto di Bremer è la sua stupenda moglie

Si conobbero quando avevano solo 5 anni. Poi il fidanzamento e il matrimonio. Deborah Claudino e Bremer mostrano orgogliosamente le foto della loro storia d’amore. I viaggi a Roma, all’estero, le tappe più belle di una storia lunghissima. In una vecchia intervista del 2019, il difensore rivelò i segreti della sua storia d’amore, che nel 2017 ha legato il centrale granata e Deborah in matrimonio. Disse che viveva con lei augurandosi nel più breve tempo possibile di poter conoscere la gioia della paternità.

Leggi anche: Georgina in vacanza da sola: è crisi con CR7?

E quella felicità è arrivata a novembre del 2020. Deborah e Bremer hanno celebrato con le foto social la nascita di Agatha, primogenita di una coppia molto unita. Il calciatore non perde infatti occasione di postare foto con la moglie. Elegante, sorridente innamoratissima del calciatore. E intanto il nome del difensore circola molto per il mercato di gennaio, in attesa dell’offerta giusta che i tifosi del Toro sperano non arrivi in tempi brevi.