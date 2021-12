Papa Francesco, collezione da urlo: da Ibra a Diego, le maglie del Pontefice

Papa Francesco ha incontrato Zlatan Ibrahimovic e ha arricchito la sua collezione di maglie: ne ha davvero per tutti i gusti.

“Dio e Papa Francesco insieme“, hanno scritto molti tifosi nelle ultime ore a corredo di una foto pubblicata da Zlatan Ibrahimovic su Instagram. Il calciatore svedese ha infatti, nella giornata di ieri, incontrato per la prima volta il Pontefice argentino. Nell’occasione gli ha consegnato una maglia del Milan, e ha provato anche a stuzzicarlo chiedendogli: “Le piace il Milan? Io con questa faccio un po’ di magie in campo“.

Spaccone ma anche molto simpatico, il dio del calcio al cospetto della principale autorità religiosa cristiana ha mostrato un volto molto felice, radioso, emozionato come poche volte abbiamo avuto modo di vedere in passato. A dimostrazione di quanto il ruolo e lo spessore di Papa Francesco non siano in discussione, nemmeno per un atleta del calibro di Ibra.

Un incontro cordiale, in cui Zlatan ha potuto regalare al Papa anche una copia della sua autobiografia, e ricevere in cambio un monito: il calcio è e deve rimanere, come tutto lo sport, un messaggio di umanità e grandezza. Due qualità che al centravanti svedese non mancano di certo. Come non mancano invece al Pontefice maglie da calcio da invidia. Quella di Ibra è infatti solo l’ultima di una collezione davvero di prestigio.

Papa Francesco: la collezione di maglie da calcio fa invidia ai tifosi

Non solo Ibrahimovic. Un Pontefice appassionato di calcio non poteva farsi mancare alcune delle maglie più belle e importanti della storia di questo sport. Maglie che sono ovviamente frutto di donazioni e regali da parte di club e campioni. Tra le tante, non ne manca ovviamente una personalizzata dell’Argentina, consegnatagli di persona dal mito argentino per antonomiasia, Diego Armando Maradona.

Ma di casacche dell’albiceleste ne ha diverse Papa Bergoglio, tutte di grandissimo valore e arricchite anche da autografi prestigiosi. Un ‘tesoro’ messo in mostra all’interno dei Musei Vaticani, come un’opera d’arte ulteriore che va ad arricchire uno dei poli museali più importanti al mondo.

Ovviamente, nella collezione non sono presenti solo maglie dell’Argentina. Non manca ad esempio una casacca speciale, quella del San Lorenzo de Almagro, la squadra del cuore del Papa. E poi ancora una maglia d’epoca del Brasile con dedica di Pelè, diverse maglie della Nazionale italiana, che è stata ricevuta dal Pontefice in più di un’occasione.

E poi palloni, scarpette, guantoni, fischietti, una tessera ufficiale del San Lorenzo, una riproduzione della Copa Libertadores… al Papa non manca davvero nulla per poter vantare una collezione di cimeli dal valore inestimabile per ogni appasionato di calcio.