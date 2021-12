Leo Messi lascia i tifosi senza parole e mostra la sua commozione per l’addio di un suo grande amico: la splendida dedica dell’argentino.

Non sono ore semplici per Leo Messi. La Pulce argentina del Paris Saint Germain sta vivendo un momento molto duro, e non lo nasconde ai suoi fan. Su Instagram ha infatti scritto un messaggio commovente e aperto il cuore a tutti i tifosi. Perché ci sono cose nella vita che vanno oltre il calcio, emozioni che esplodono all’improvviso, regalando gioia e dolore.

Purtroppo il numero 10 argentino, ex bandiera del Barcellona, ha dovuto salutare un suo grande amico. Un addio cui non era preparato assolutamente, né lui né tutte le persone che gli sono accanto. Soprattutto nel mondo del calcio, di rapporti veri è difficile crearne, anche tra calciatori. Eppure Leo aveva trovato in questo mondo un amico che valeva quasi un fratello. Ma ha dovuto salutarlo in maniera prematura.

Un addio davvero doloroso, che ha portato la Pulce ad aprire il suo cuore al mondo. Su Instagram nelle ultime ore è infatti comparso un messaggio davvero emozionante, un lungo post in ricordo di una persona speciale che, sottolinea Messi, gli mancherà moltissimo.

Messi: il post su Instagram per il Kun Aguero commuove i fan

La persona speciale che Messi ha dovuto salutare in maniera prematura è Sergio Kun Aguero. L’attaccante argentino del Barcellona, come ampiamente anticipato negli scorsi giorni, è stato costretto a ritirarsi dal mondo del calcio e a chiudere la sua carriera agonistica a soli 33 anni a causa di un problema cardiaco di cui non sono stati svelati troppi dettagli.

Un vero trauma per chi, come Messi, con il Kun ha vissuto una carriera, passando momenti belli e brutti: “Tutti sono serviti a unirci sempre di più e a diventare sempre più amici. E continueremo ad esserlo anche fuori dal campo“. Parole emozionanti quelle di Leo, che ricorda le vittorie del Kun in Inghilterra, ma anche e soprattutto la Copa America conquistata insieme la scorsa estate.

Adesso purtroppo al campione argentino, come a tutti gli amanti di calcio, fa malissimo vedere un addio così prematuro. Ma c’è una certezza che può sollevare tutti noi. Nonostante la delusione per questo ritiro, il Kun continuerà a essere felice e a trasmettere allegria al mondo intero. “Ti auguro il meglio per questo nuovo cammino! Ti voglio molto bene amico mio, e mi mancherà tantissimo stare con te in campo e riunirci con la Nazionale“, ha concluso Messi, commuovendo tutti i suoi tifosi.