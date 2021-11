Maradona, nuove accuse dall’Argentina: un calciatore lo difende

Una rapper lancia nuove pesanti accuse contro il compianto Diego Armando Maradona, ma un calciatore lo difende: è Osvaldo.

Se sei stato il più grande calciatore di tutti i tempi e uno dei personaggi più influenti e controversi della storia, non puoi sperare di avere pace. Nemmeno da morto. Lo sa bene purtroppo Diego Armando Maradona, il cui nome è ancora sulle bocche di tutti, anche di chi non avrebbe motivo di parlare di lui.

Per esempio una rapper e cantante argentina, Nicki Nicole. Classe 2000, nel suo paese è una vera star. La ribalta internazionale l’ha però ricevuta soprattutto per aver sparlato di Maradona a pochi giorni dal primo anniversario della sua scomparsa, che cade il 25 novembre 2021. Le sue parole, del tutto gratuite, hanno infangato la memoria del Diego uomo, e hanno fatto infuriare tutti i suoi fan.

Che il Pibe abbia avuto le sue ombre, specialmente nella sua vita privata, non è purtroppo una novità. Ma a un anno dalla sua morte, parlarne con certi termini denota insensibilità e poca conoscenza della persona. La rapper ha infatti idefinito Diego un “abusatore“. Una definizione che ha scatenato la reazione di un calciatore italo-argentino ex Roma e Inter.

Maradona attaccato: Osvaldo lo difende

Pablo Daniel Osvaldo ha scelto di mettere in riga Nicki Nicole, rispondendole per le rime. E non solo per questioni di famiglia (attualmente è il compagno di Giannina, una delle figlie di Diego), ma anche perché non si può parlare di una figura così importante senza averne alcuna conoscenza.

L’ex calciatore ha infatti affermato che la rapper non sa nemmeno chi sia Diego, e che anzi, come qualunque argentino, dovrebbe essergli grata: “Maradona è stato colui che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo, il più argentino di tutti“.

Purtroppo anche Osvaldo sa bene che incassare nella vita è difficile. Diego ha dovuto farlo sempre, costantamente, e spesso gli è capitato di sbagliare, ma anche per colpa altrui. Tanti sono infatti entrati nella sua vita con intenzioni non positive e con un doppio fine, e non lo hanno lasciato un secondo. Per questo bisognerebbe pensare bene prima di parlare in questi termini di una persona che ormai non c’è più: “Tutti hanno un’opinione, è molto difficile essere continuamente sul banco degli imputati“.