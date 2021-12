SORTEGGIO CHAMPIONS JUVE: ALLEGRI ERA A SCIARE – Mentre la Juventus conosceva (per ben due volte, la seconda in modo definitivo) il suo avversario per gli ottavi di Champions League, Max Allegri aveva evidentemente la testa (ma non solamente quella) da tutt’altra parte. Non è sfuggita infatti a media e paparazzi la libera uscita del tecnico bianconero il quale, dopo aver concesso una giornata di riposo alla sua squadra, ha deciso di passare il lunedì in montagna. Il mister toscano si è recato sulle piste da sci del Sestriere, in provincia di Torino, per rinfrescarsi un po’ le idee e recuperare le energie in vista delle ultime partite di questo tortuoso 2021.

La sua Juventus è in evidente difficoltà in campionato, in colpevole ritardo dal quarto posto e in spasmodica attesa di un mercato di riparazione che quest’anno sembra più necessario che mai. Legittimamente Allegri ha deciso di recarsi in montagna per passare il lunedì, scelta però non condivisa da numerosi tifosi bianconeri che non perdonano a Max la sua “gita” in un momento così delicato per squadra (i risultati non arrivano, almeno in Italia) e società (per le note questioni finanziarie).

Aggiungendo inoltre che lunedì si teneva anche il sorteggio di Champions, la somma è presto fatta.

Juventus, Allegri in montagna e Arthur in vendita

“Riposo meritato”, scrivono sui social con ironia i tifosi della Juve vedendo la gita fuori porta dell’allenatore bianconero. Giorno libero, fa notare qualcuno, assegnato già lo scorso venerdì, alla vigilia della gara (poi pareggiata) di Venezia. Gara alla quale non ha preso parte Arthur, il brasiliano si è recato in ritardo alla Continassa e non è stato convocato. Nella serata di lunedì il suo agente, Federico Pastorello, ha ammesso di star cercando una nuova sistemazione per l’ex Barcellona, affinché non perda l’opportunità di giocare il prossimo Mondiale.