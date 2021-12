Diego Demme, nostalgia al contrario: cosa farà l’azzurro?

Diego Demme ha nostalgia della Bundesliga? Il centrocampista del Napoli non sembra essere una priorità del tecnico Luciano Spalletti, saranno giorni di riflessione per il centrocampista.

L’avventura di Diego Demme a Napoli ha un punto di riflessione abbastanza particolare, il mercato di gennaio porta sia il calciatore che la società partenopea a guardarsi intorno.

Non è un’annata particolarmente vissuta da protagonista quella dell’italo tedesco, arrivato al Napoli nel gennaio 2020 dopo esser cresciuto praticamente nel calcio tedesco, tra Paderborn, Arminia e Lipsia.

Un centrocampista che fu subito messo nella mischia da Gennaro Gattuso, entrambi con origini calabresi e anche con un certo coraggio messo in campo.

Il Napoli ha apprezzato un mediano che non ha mai mollato in campo, bravo nelle due fasi e capace di ben tenere il raccordo tra i reparti. L’esperienza non mancava, così come la voglia di fare bene. Partendo da quel nome dato in onore di Diego Armando Maradona, per passare all’affezione con tutto l’ambiente.

Dimostrato per altro proprio nei giorni scorsi, quando lo stesso centrocampista ha donato maglie autografate ai bambini ricoverati in ospedale. Un gran gesto che dimostra il cuore del centrocampista, impegnato in prima linea.

Le piste tedesche da seguire

Per Diego Demme le riflessioni sono tante, non lascerebbe Napoli ma la voglia di giocare a 30 anni è tanta. Con Luciano Spalletti sinora ha collezionato sette presenze in campionato (giocando più minuti contro la Lazio), in Europa League ha infilato tre presenze, solo una da titolare e per tutta la partita in campo. Dieci gettoni in tutto, acciacchi, covid e qualche panchina che fanno riflettere il mediano originario di Scandale, nel crotonese.

Per lui il ritorno in Bundesliga non è un’opzione da scartare. E parlando ancora di calabresi, quella di Domenico Tedesco al Lipsia potrebbe essere un’opportunità importante per tutti. Lo stesso Demme per anni è stato una bandiera del club di proprietà Red Bull, tornerebbe volentieri nel club che lo ha lanciato ad alti livelli. Il nuovo tecnico – originario proprio della Calabria, precisamente da Bocchigliero – lo avrebbe messo in una lista di potenziali rinforzi, sicuramente non avrebbe bisogno di un particolare rodaggio, sarebbe subito pronto da gettare nella mischia.

Non è solo il Lipsia a guardare con attenzione la situazione. Sono proprio i club considerati come outsider in Bundesliga ad avanzare credenziali. Il Bayer Leverkusen punta alla Champions e avrebbe sicuramente vantaggi dall’avere un centrocampista centrale in rosa.

Situazione particolare all’Hoffenheim, perché in cinque sono in scadenza di contratto e vanno già rimpiazzati. Le ambizioni europee del club spingono comunque a sondare il terreno verso Napoli.