Napoli, è già Anguissa-mania sui social: tifosi azzurri divisi

André Zambo Anguissa sarà un nuovo calciatore del Napoli: tifosi azzurri divisi sui social, i migliori commenti.

Il Napoli sta per chiudere un’operazione di mercato ad un giorno dalla chiusura della finestra estiva: è in arrivo André Zambo Anguissa. Si tratta di un centrocampista di 25 anni proveniente dal Fulham. Il giocatore firmerà con gli azzurri per un anno di prestito col diritto di riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.

Un colpetto di fine estate che regala una pedina in più a centrocampo a mister Spalletti e rasserena i tifosi, soprattutto in vista di una ricca e intensa stagione piena di partite. In questo avvio di campionato, la rosa ha avuto qualche problema nel reparto di centrocampo proprio a causa degli infortuni di Demme e Zielinski. Ma ora, con Anguissa, anche i tifosi del Napoli possono ritenersi soddisfatti. Forse non proprio tutti…

Anguissa, tifosi del Napoli divisi: “Ma come si legge?”

Sono diversi i supporter azzurri che già conoscevano le potenzialità di questo ragazzo. Il mediano è stato acquistato per dare manforte al reparto. Addirittura, qualche utente è già pronto ad accoglierlo all’aeroporto della città partenopea.

Sono di parte, stravedo per lui, ma André Zambo Anguissa per il Napoli è un bel colpo. pic.twitter.com/ZSXnBb9MtU — Daniele V Morrone (@DanVMor) August 30, 2021

#GenoaNapoli Io che parto, con la prima cosa che trovo, per andare ad accogliere #Anguissa all’aeroporto :pic.twitter.com/t8kBjaIikD — Figlio del Vesuvio già Lavato (@levrierog) August 30, 2021

C’è già chi ha inventato la nuova filastrocca, e bisogna dire che i nomi accostati al Napoli in questa sessione di mercato si prestano a fare alcune rime divertenti.

Ovviamente, essendo un nuovo giocatore, i tifosi si interrogano: “Come si legge Anguissa?”

Bisogna allenarsi: #Anguissa si legge Anguissa, Anghissa, Anguisha o Anghisha? — Armando Coppola (@armcopp) August 30, 2021

Immancabili, invece, i commenti sui giudizi contrari al nuovo acquisto (ancora da ufficializzare). Non tutti i sostenitori della piazza azzurra sono contenti di Anguissa, ma per qualche utente è troppo presto per parlare: “Da siamo tutti dirigenti a siamo tutti allenatori è un attimo. Bisogna sempre lamentarsi“.