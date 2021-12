Paulo Dybala, non solo calcio: la passione che non ti aspetti

Paulo Dybala non è solo un appassionato di calcio: ama anche gli altri sport, uno in particolare, che gli ha regalato una bella amicizia. Anzi due.

Uno sportivo a 360 grandi. Che ama il calcio, suo lavoro e grande passione. Paulo Dybala però non è solo il volto più splendente della Juve, ma ha anche altri interessi. Ad esempio il basket, seguito spesso anche dal vivo per tifare Argentina o a Torino per sostenere la nazionale azzurra. E per la Joya, lo sport si trasforma spesso in grandi amicizie. Come ad esempio quella con il famoso cestista americano James Harden.

I due campioni scambiarono le maglie e diversi messaggi social, e in passato il calciatore della Juventus dichiarò di tifare per Manu Ginobili, idolo dell’Argentina e grandissimo talento mondiale ormai lontano dai parquet. Oltre al basket però, c’è anche un’altra passione. E corre velocissima.

Dybala e Bagnaia insieme: che scherzo al collega di “Pecco”

Pecco Bagnaia ha fatto visita alla sua squadra del cuore, incontrando l’idolo Dybala. I due hanno chiacchierato, e il talento italiano delle due ruote ha portato in dono il casco, ricevendo in cambio la maglia bianconera dell’argentino. Con l’occasione però i due amici hanno fatto uno scherzo ad un altro motociclista tifosissimo della Juve. Si tratta di Fabio Quartararo. Il rivale di Bagnaia ha risposto e Dybala che lo ha preso in giro.

Leggi anche: Ramsey, l’invisibile: la Juventus ha trovato una soluzione

“Ciao Fabio – ha detto la Joya – c’è un tuo collega che è venuto solo per me. Non come te che vai da tutti i calciatori”. Risate quindi e sfottò, ma anche Bagnaia non si è limitato ad incontrare l’argentino. Ha posato con Chiellini, Allegri e altri calciatori, in un giro alla Continassa partito però dal tifo per Dybala. Che ricambia e dimostra di essere idolo di diversi sportivi.