SORTEGGIO CHAMPIONS, LO SPORTING “SALUTA” LA JUVE IN LACRIME – In un certo senso nel sorteggio di Nyon, tenutosi qualche giorno fa, si è scritta la storia della Champions League. Purtroppo, però, non lo si è fatto sul campo, grazie a un match particolarmente emozionante o gol spettacolari. Il patatrac compiuto al momento dei sorteggi, con Arshavin che si è visto costretto a ripetere per due volte l’estrazione delle squadre, rappresenta un unicum (e speriamo rimanga tale) nel glorioso libro della competizione calcistica per club più importante.

Come ormai è risaputo, tutti gli accoppiamenti che si erano materializzati verso le 12:30 sono stati annullati dopo pochi minuti per un errore nella disposizione delle palline con i nomi delle squadre (nello specifico quella del Manchester United).

Per questo sorteggio annullato e ripetuto; tutto da rifare insomma. Tante le reazioni social al clamoroso scivolone della Uefa, con le squadre e i giocatori direttamente interessati che non hanno fatto mancare la propria ironia a riguardo. Non ha fatto mancare la propria “voce” (per vie indirette) lo Sporting Lisbona: il club lusitano aveva pescato la Juventus nel primo sorteggio e, tutto sommato, i portoghesi (giudicando anche le reazioni della stampa nazionale) non sembravano così dispiaciuti.

Lo sono stati, evidentemente, con la cancellazione dell’accoppiamento. Non direttamente loro, ma una fanpage che probabilmente rispecchia però il pensiero dei tifosi lusitani.

Sorteggio Champions League: il triste saluto dello Sporting

Ecco così che una pagina sul club biancoverde di Lisbona ha espresso tutta la sua “tristezza” per quanto avvenuto. Niente sfida con la Juventus insomma, con il profili social che denota il cuore spezzato per ciò che è successo. Un’emoticon piangente e, appunto, un cuore diviso a metà ad accompagnare la foto di Arshavin con il foglietto “Juventus”.

Una reazione certamente ironica ma, in fondo, chissà quanto. Di certo i bianconeri oggi non rappresentano uno spauracchio a livello europeo, mentre sfida ben più impegnativa è quella con il Manchester City, secondo e definitivo avversario dei portoghesi.

Va detto, comunque, che non si tratta del profilo ufficiale del club portoghese, ma probabilmente solo di una fanpage.