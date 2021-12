Ciccio Caputo, collezione da invidia: quante auto d’epoca per il bomber

Ciccio Caputo è un grande appassionato di auto, ma non di supercar e modelli alla moda: la sua è una collezione da invidia di macchine d’epoca.

Il binomio calciatore-supercar non vale per tutti. Certo, gli eroi del mondo del pallone che non hanno ceduto alla tentazione di acquistare un bolide sportivo, potente o extra lusso rimangono pochi, perlomeno tra i calciatori della massima serie. Eppure, qualche eccezione alla regola esiste. E una di queste eccezioni, peraltro molto particolare, riguarda il bomber più amato dai fantacalcisti: Ciccio Caputo.

L’attuale attaccante della Sampdoria è un vero amatore, e non si accontenta di modelli dozzinali. In un’intervista al Corriere del Mezzogiorno ha affermato di essere un vero appassionato di auto d’epoca. O meglio, di auto in assoluto. Ma quelle d’epoca, dal fascino particolare, per lui rappresentano una vera sfida. Perché comprare auto nuove è semplice, mentre trovarne alcune vecchie e rimetterle a nuovo è un’impresa ben più complicata.

Una passione in realtà nata non da molto tempo. Fino a pochi anni fa di preziosi modelli d’annata nel suo garage ne vantava solo due. Ma di grande pregio: una Fiat 500 e uno splendido Maggiolino rimesso in piedi e trasformato in un’auto per grandi occasioni. Oltre a un modello storico di scooter: una Vespa degli anni Cinquanta.

Non sappiamo se nel frattempo sarà riuscito a trovarne altre, ma la missione è complessa: Ciccio non ama infatti le auto ancora marcianti, preferisce quelle completamente ferme, per poterle far rinascere dalle proprie ceneri. Ceneri che non esistono invece per altri modelli. Ovviamente possiede infatti anche auto più moderne. E anzi una di queste è diventata un vero mistero sui social.

Ciccio Caputo e il mistero della tamarra Smart camouflage

Qualche tempo fa il bomber di Altamura aveva creato un piccolo caso sui social pubblicando una foto molto particolare. Una semplice smart mimetica, camouflage, parcheggiata per le vie del suo paese tra le Murge, in provincia di Bari.

Una vettura spettacolare e tamarrissima, che aveva fatto impazzire i suoi follower. In molti gli avevano infatti lasciato il proprio like, chiedendogli anche di fare una foto insieme con il suo bolide.

Tuttavia, l’attaccante non si sa se quell’auto fosse davvero sua o fosse semplicemente un pezzo da collezione che aveva avvistato in una giornata qualunque. Sappiamo però che almeno una Smart nella sua vita l’ha avuta: una più comoda ForFour.