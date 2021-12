L’attaccante del futuro scalda le big: battaglia a suon di gol

Luca Moro è l’attaccante del futuro. Molte le squadre interessate al cartellino di un calciatore che sta facendo meraviglie in Serie C.

È davvero l’era dei giovani attaccanti. Mai come in questi ultimi anni stanno emergendo giovani centravanti italiani, l’impressione è che finalmente ci sia una generazione del gol. Se sia pronta per l’immediato nel lottare ad alti livelli è un altro paio di maniche, ma notare tanti bomber in giro per l’Italia fa comunque ben sperare.

Luca Moro si iscrive senza dubbio nel club dei più desiderati, perché il centravanti a Catania ha trovato davvero la via del gol con sorprendente continuità. Classe 2001, in Sicilia è arrivato in prestito con il cartellino in mano al Padova, convinto delle qualità del ragazzo. Ma stupito anch’esso dalla facilità sotto porta del suo talento, che viaggia praticamente alla media di un gol a partita.

Nonostante le difficoltà del club siciliano, Luca Moro sembra viaggiare quasi come un caterpillar affrontando con estrema facilità le arcigne difese del girone meridionale. Non ha paura e anzi segna in tutti i modi, come ha dimostrato nella tripletta di Campobasso, praticamente imprendibile dal primo al novantesimo minuto. Un talento che sicuramente continuerà a far parlare di sé.

La via giovane del gol

La storia di Luca Moro somiglia quasi a quella di Lorenzo Lucca. Il centravanti del Pisa trovò sbocco proprio in Sicilia, la scorsa stagione lottava nel Palermo ed ora ha addosso gli occhi di tutte le big. Analogia simile per Luca Moro, che ha davvero fatto meraviglie e attualmente è monitorato da tanti club italiani e qualcuno anche dall’estero.

Che dovranno trattare il cartellino con il Padova, ma il club veneto non ha di certo fretta nell’intavolare la cessione. In caso di promozione in Serie B, potrebbe rimanere in cadetteria a fare da titolare, anche eventualmente in prestito se arriverà la grande offerta.

Il talento di Luca Moro è ciò che fa ben sperare i veneti, che avevano puntato con decisione l’attaccante, reduce dalle esperienze nei settori giovanili con il Genoa. Ne hanno visto del potenziale, lo hanno monitorato e poi lanciato con fiducia, prima alla Spal e ora al Catania. Ottenendone visibilità anche europea, perché l’esordio in Under 20 ha confermato le sue qualità.

Nella gara contro la Repubblica Ceca, di qualche settimana fa, è stato protagonista per avere realizzato un gol meraviglioso. Un po’ alla Federico Chiesa, un po’ con una potenza alla Zlatan Ibrahimovic, ha ubriacato il difensore avversario e battuto il portiere con un gran colpo secco all’incrocio. Le lodi del tecnico Alberto Bollini, uno che di giovani se ne intende, sono l’ulteriore certificazione sul trovarci dinnanzi a un futuro campione.

Sono arrivati sondaggi vari dalle big, tutte le grandi lo corteggiano. C’è da convincere il Padova, ma si muoverà solo a giugno: per le regole federali, in stagione ha già giocato con due team.