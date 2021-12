Liverpool-Inter: il commento di Klopp al sorteggio Champions League

KLOPP NON E’ MAI STATO UN ALLENATORE CHE TIENE NASCOSTO CIO’ CHE PENSA E ANCHE STAVOLTA NON LE HA MANDATE A DIRE- Non sono passati nemmeno dieci giorni da quando Jurgen Klopp è entrato per la prima volta nella sua carriera in quel di San Siro, uscendone 90 minuti dopo con lo scalpo del Milan (battuto a domicilio per 1 a 2 e sbattuto fuori dalla competizione più importante) e per l’allenatore tedesco tedesco è già tempo di rientrarci. I Reds infatti, nel sorteggio di Nyon, agli ottavi hanno trovato l’altra milanese, che passando come seconda, saraà costretta ad affrontare la prima di un altro girone.

Il tecnico tedesco, dopo che in 54 anni, aveva visto il Meazza solo dall’esterno, ora si accomoderà in panchina per la seconda volta di seguito, per guidare la sua squadra contro un’altra milanese. La dea bendata di certo, non ha sorriso all’Inter durante la ripetizione del sorteggio e i nerazzurri probabilmente, hanno pescato il peggior avversario possibile (almeno in questo momento). Lo stesso ovviamente, si sarebbe potuto dire per i Reds, visto che la squadra di Inzaghi, dopo un avvio con il freno a mano tirato, ormai sembra viaggiare a pieni giri e specie nel campionato italiano, ha di nuovo raggiunto la testa della classifica. Alla luce di quello che abbiamo detto però, come avranno reagito ad Anfield dopo aver appreso l’esito del sorteggio? Ebbene le prime parole di Jurgen Klopp, sono state una vera sorpresa per tutti!

Liverpool-Inter, Klopp ha sorpreso tutti: “Una buona notizia”

Da quello che ha dichiarato qualche giorno fa, il tecnico del Liverpool, non è apparso particolarmente preoccupato, dal responso che il secondo sorteggio, gli aveva riservato. Jurgen Klopp infatti, nell’intervista post sorteggio, ha parlato della gara che attende i suoi giocatori e anche se in maniera indiretta, i riferimenti all’Inter sono apparsi abbastanza chiari. Il tecnico ha parlato molto delle condizioni psicologiche e fisiche della sua squadra e poi ha spostato la sua attenzione, anche sulla sua prossima gara a San Siro. Il tecnico ha detto di essere rimasto molto colpito dall’atmosfera che ha vissuto all’interno dello stadio dicendo di essere stato addirittura stregato, dal “calore” che l’impianto trasmette a chi sta giocando.

“Ho aspettato 54 anni prima di giocare a San Siro e ora ci andrò due volte in tre mesi. Questa è una buona notizia”, ha detto l’allenatore tedesco commentando il sorteggio di Champions League. La frase ha suscitato numerose polemiche, facendo pensare che il tecnico lo avesse detto in funzione della difficoltà dell’ impegno ma noi, conoscendo il personaggio, preferiamo pensare altro. Probabilmente con il “Buona notizia” il tecnico dei Reds a nostro avviso, intendeva solo riferirsi al fatto di tornare a giocare, in uno degli stadi più affascinanti e storici del mondo, anche perchè , pur essendo alla guida di una delle squadre più forti e titolate del mondo, immaginiamo che nessuno si sarebbe augurato di pescare nell’urna, un avversario come l’Inter.