Melanie Da Cruz, la super influencer alla Juve: le foto sono da impazzire

Melanie Da Cruz potrebbe volare a Torino nell’ambito di una operazione che coinvolge il marito calciatore: i tifosi sognano.

Tempo di mercato, di strategie e conti in tasca. Settimane di studio per capire e valutare come muoversi. Per tentare il colpo, sfruttando al massimo le occasioni, i calciatori scontenti, chi ha giocato poco. E la Juve cerca profili con queste caratteristiche, per rafforzare la batteria di attaccanti a disposizione di Allegri, senza però spendere troppo. La pista più calda, oltre ai già noti nomi di Vlahovic, Scamacca e Icardi, é Anthony Martial. Al Manchester non è contento, potrebbe muoversi in prestito, o comunque con una formula che potrebbe accontentare Agnelli e Cherubini.

I tifosi sognano. Non solo per le qualità dal calciatore, forse espresse solo a sprazzi ma indiscutibili. Con il francese arriverebbe infatti una bellezza sa sogno. La splendida Melanie Da Cruz, che sui social fa impazzire i sui fans.

Martial alla Juve, il club ci prova: con lui arriverebbe Melanie Da Cruz

Elegantissima, bellissima, sempre impeccabile. Melanie Da Cruz è la compagna di Anthony Martial, che non perde occasione per mostrare il legame che unisce la coppia. L’attaccante che la Juve ha messo nel mirino è molto attivo sui social, ma la compagna non è da meno. Con i suoi circa 3 milioni e mezzo di followers è una influencer molto famosa e seguita, e i fan impazziscono per gli scatti in cui spesso mette in evidenza le splendide forme.

Leggi anche: Conosci Deborah Claudino? É la moglie del calciatore al centro del mercato

Scatti anche artistici o bollenti, che rendono Melanie una vera e propria icona sexy, sia in Francia che in Inghilterra, dove è molto amata. E nei suoi scatti coinvolge anche il figlio, che indossa vestiti alla moda. Il resto lo fa la bellezza incredibile della super influencer, che sulla sua pagina Instagram fa impazzire i fan. Ora sognano anche i tifosi della Juve, che sperano di vedere Martial in campo e la stupenda compagna a seguire i bianconeri.