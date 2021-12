É la compagna di un calciatore: bella e tosta, lascia senza fiato

Fisico scultoreo, una passione poco comune e un presente da miss: la compagna del calciatore lascia senza fiato.

Una bellezza dell’est, che in patria è famosa, e in Italia è giunta per accompagnare il nuovo talento sfornato dal calcio croato. Ha stupito tutti al suo arrivo. Quasi quanto il compagno di vita, che giunto in sordina, si è preso la scena. Toma Basic ha in mano la linea mediana della Lazio. Eleganza, fisicità, potenza fisica e anche nel tiro. Contro il Sassuolo ha colpito una traversa che ha negato ai biancocelesti il punto del pari, ma per Sarri poco importa.

Il calciatore è valido. Così tanto da aver spesso costretto Luis Alberto alla panchina, in una linea mediana, quella biancoceleste, che non può quasi più fare a meno dei muscoli e dell’intelligenza tattica di Basic. É descritto anche come un giovane che pensa solo agli allenamenti, e al suo arrivo a Roma fu accompagnato dalla bellissima compagna, che ha lasciato tutti senza fiato.

Il segreto di Basic è Irena Simunovic, la splendida e “tosta” miss

Irena Simunovic ha rapito tutti al suo arrivo in Italia. Bellissima, elegante, con occhi di ghiaccio e classe da vendere. Così tante qualità da essere premiata come Miss Zagabria. La compagna del centrocampista compare sui social del calciatore, che non perde occasione per postare foto di un amore nato fin da giovanissimi. La moda non è però la sua unica passione. Irena Simunovic è infatti istruttrice di karate.

Un amore per lo sport che accomuna un coppia bellissima. Intanto Irena e Toma Basic si sono immediatamente innamorati di Roma. Hanno postato foto nei luoghi storici della capitale, e non perdono occasione per godersi le bellezze, il cibo e il calore che hanno trovato al loro arrivo. E magari un giorno la bellezza di Irena Simunovic potrebbe conquistare gli italiani. A giudicare dalle foto, la compagna del centrocampista croato non ha nulla da invidiare a modelle famosissime e intanto si gode l’esplosione di Basic, che è sempre più un punto fermo nello scacchiere di Sarri.