Instagram, è boom calcio: uno scudetto pieno di like

Le squadre di calcio su Instagram sono sempre più seguite. Per quelle italiane rimane un gran distacco tra le contendenti ai social.

Per le squadre di calcio i social stanno diventando parte integrante della loro attività. I tifosi, soprattutto i più giovani, non vogliono perdere nessun aggiornamento e anche una foto spesso è più indicativa di mille comunicati. Se i calciatori hanno ormai sostituito i siti internet dedicati, come si faceva un bel po’ di anni fa ormai, con i canali social, le squadre di calcio cercano di alternare avendo un po’ tutte le tipologie.

I domini delle società calcistiche sono cliccatissimi, spesso aumentando i loro record un po’ come le testate giornalistiche sul web. Abitudine o realtà, dal pc l’utenza preferisce nettamente la ricerca della lettura, attraverso i motori di ricerca, soprattutto per andare ad approfondire i temi caldi della giornata.

Non è un caso che spesso i portali delle squadre di calcio riportano numerosi dettami statistici, che davanti a un cellulare sarebbero praticamente illeggibili. Con questa doppia… manovra, le squadre sanno dove andare a parare: il pubblico più esperto o dettagliato da mandare sul pc, quello più giovane e immediato da far collegare sui social, come Facebook e Instagram.

I dati delle immagini

Andando a spulciare un po’ le bacheche e i dati raccolti su Instagram dalle squadre di calcio italiano, è la Juventus a dominare la scena. Gli effetti della cessione di Cristiano Ronaldo potrebbero vedersi a lungo andare, ma difficilmente i fan di CR7 hanno tolto il loro like dalla pagina juventina. Che conta circa 51 milioni di seguaci, praticamente come un’intera nazione italiana, ben sapendo che molto del traffico arriva dai paesi esteri.

Non è un caso, ma un’abitudine che sta anche stancando il pubblico italiano, della totale globalizzazione juventina che scrive i messaggi da accompagnare le foto in lingua inglese. Il pubblico americano è quello da tempo mirato, pure il logo della Juventus ne ha avuto le conseguenze qualche anno fa.

Su Instagram non c’è partita, in campo si dice il contrario. Lo sa bene il Milan, che ha meno seguaci ma più punti in classifica ed è contento così. Per i rossoneri 11 milioni di fan su Instagram, vincendo nel frattempo (solo sul web) il derby contro l’Inter, fermo a sette milioni e mezzo, nonostante la forte spinta cinese.

POTREBBE ANCHE INTERESSARTI >>> Che collezione per il bomber!

Più distaccate le altre società, la Roma ha avuto un salto in avanti con Josè Mourinho arrivando a quattro milioni di fan. Il Napoli segue a tre circa, la Lazio e la Fiorentina cercano di inseguire. Il Parma, dopo il ritorno di Gigi Buffon, entra nella top ten delle squadre italiane su Instagram, con 550mila seguaci circa.