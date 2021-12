Mbappé ha firmato, è ufficiale: svolta per il fuoriclasse del PSG

Svolta importante per Kylian Mbappé: l’attaccante del PSG ha firmato il nuovo accordo, adesso è arrivata anche l’ufficialità.

Cambia tutto nella vita di Kylian Mbappé e nella sua storia con il Paris Saint Germain. Dopo una lunga attesa è arrivata una firma prestigiosissima per il fuoriclasse francese. Adesso è ufficiale: la vita di Kylian è destinata a cambiare in maniera definitiva. L’annuncio è arrivato direttamente dalla Francia e ha fatto tremare i polsi all’intero mondo dello sport. E non solo.

Kylian Mbappé è diventato ufficialmente un nuovo global ambassador per uno dei marchi più prestigiosi al mondo: Dior. La casa di moda ha scelto proprio un asso dello sport, idolo in Francia, come volto per rappresentare il marchio in tutto il mondo, e in particolar modo la nuova linea di abbigliamento per uomo e la linea di profumi.

Un passo in avanti importante nella carriera di Mbappé, che si conferma come uno dei calciatori più importanti e influenti al mondo a soli 23 anni. Il futuro è tutto dalla sua parte, e ormai è chiaro a tutti: il vero erede di Messi e Ronaldo, anche a livello mediatico, potrebbe essere proprio il fuoriclasse del PSG.

Mbappé nuovo ambassador Dior: svolta anche per il PSG?

Sarà dunque Mbappé a portare il marchio Dior in tutto il mondo (insieme ad altre star del mondo dello spettacolo come Nina Dobrev, Jisoo e Pierre Casiraghi), presentando la nuova linea di abbigliamento, disegnata da Kim Jones, e la linea di profumi da uomo Sauvage. Un grande passo in avanti per Kylian, che ha sempre dimostrato una grande attenzione per il mondo della moda, e soprattutto per il marchio Dior.

Già in passato ha infatti indossato in occasioni pubbliche capi del brand parigino, tra cui delle sneakers davvero ricercate e per nulla dozzinali. Anche il suo ultimo completo alla cerimonia del Pallone d’oro era ovviamente firmato Dior.

Ma questa notizia che non ha a che fare direttamente con il mondo del calcio potrebbe in realtà avere ripercussioni importanti anche in campo sportivo. Dior è infatti partner ufficiale dallo scorso settembre del PSG. La casa francese ha firmato un accordo biennale, sosotituendo Hugo Boss. Il fatto che dunque abbia scelto proprio Mbappé come brand ambassador potrebbe dare speranze ai fan del club parigino: che sia in arrivo anche un’altra firma, quella sul rinnovo del contratto?