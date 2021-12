“Spider-Man” spinge Mbappé verso la sua squadra del cuore

Spider-Man vuole portar via Mbappé dal PSG: il supereroe protagonista di No Way Home lo vuole nella sua squadra del cuore.

Per strappare Kylian Mbappé al Paris Saint Germain, se non ti chiami Real Madrid, ci vuole un supereroe. Magari uno che in questi giorni è sulla bocca di tutti. Uno come Spider-Man. Incredibile ma vero, anche l’Uomo Ragno è un appassionato di calcio. E non solo. Esperto di calciomercato, è anche un tifoso di una squadra in particolare. Una squadra che vorrebbe rinforzare portando in rosa il fenomeno francese.

Può sembrare una storia paradossale, ma è quanto è accaduto negli ultimi giorni. Spider-Man ha provato a convincere, come il migliore degli intermediari, il calciatore del PSG ad accettare un trasferimento nella sua squadra preferita. Una squadra che tra l’altro da qualche settimana a questa parte parla italiano.

Di quale club si tratta? Di uno dei più importanti in Premier. E di uno dei maggiori club di Londra: il Tottenham. La squadra di Antonio Conte può contare su un supporter molto speciale che sta lavorando nell’ombra per convincere Mbappé ad accettare un trasferimento che avrebbe del clamoroso.

Spider-Man tifa Tottenham e vuole Mbappé

Possibile che Spider-Man abbia a cuore le sorti degli Spurs oltre che quelle del mondo. Ovviamente, non è proprio l’eroe dei fumetti e dei film a tifare per la squadra di Conte, bensì l’attore Tom Holland, protagonista nei panni dell’uomo in calzamaglia più famoso in assoluto nella saga cinematografica del Marvel Cinematic Universe.

In questi giorni è in uscita, dopo una lunga attesa, il terzo capitolo della saga di Spider-Man all’interno del più straordinario universo supereroistico di tutti i tempi, Spider-Man: No Way Home. E proprio nel mezzo della campagna promozionale per il film, Holland ha deciso di fare uno strappo alla regola e pensare anche al calcio e alle sorti della sua squadra del cuore.

A raccontare questo ‘retroscena’ di mercato è stato lo stesso Tom. Subito dopo la cerimonia di premiazione del Pallone d’oro, lo scorso 29 novembre, l’attore si è infatti imbattuto in Mbappé e gli ha detto: “Amico, hai davvero bisogno di venire al Tottenham“. Parole chiare, senza troppi fronzoli. La risposta dell’attaccante francese? Una risata divertita. Evidentemente non ha preso la proposta sul serio. E forse non a torto. Nel suo futuro c’è infatti una sola squadra: il Real Madrid. PSG permettendo.