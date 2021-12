Morata in crisi, ma non per colpa della Juve

Nuova crisi per Alvaro Morata, ma stavolta non c’entrano la Juventus e i gol che non arrivano: il problema è ancora più serio.

Periodo nero per Alvaro Morata, ma stavolta la Juventus non c’entra nulla. Non è proprio un momento facile per il centravanti spagnolo. A Natale bisogna essere più buoni, regalare un sorriso, e a volte anche qualcos’altro. Ma quando nella letterina ti arrivano certe richieste è abbastanza chiaro che l’umore possa non essere dei migliori.

Facciamo un passo indietro. L’attaccante bianconero non sta vivendo il momento migliore della sua carriera, e questo è chiarissimo. Ma almeno nella vita privata non ha mai potuto lamentarsi, almeno finora. Ha una splendida moglie, l’italianissima Alice Campello, e una famiglia invidiabile, degna di rappresentare quella ideale per antonomasia di una nota azienda di prodotti da forno.

Tuttavia, proprio in questi giorni di festa sarebbe successo qualcosa di non particolarmente piacevole, che ha scandalizzato anche alcuni follower della coppia più glamour di Torino. C’entrano i doni di Natale e qualche richiesta un po’ pesante… almeno per il conto in banca!

Lady Morata, richieste esorbitanti: l’attaccante resta senza parole

Tutta colpa di Instagram. Il social ha reso infatti pubblica una richiesta che forse avrebbe dovuto rimanere privata. La splendida Alice, che ha in Alvaro il suo Babbo Natale personale, ha infatti scritto nella letterina un paio di regali davvero di grandissimo prestigio. Forse anche troppo.

“Io tiro frecciatine. Vediamo come va a finire, vi tengo aggiornati“, ha scritto sui social Lady Morata, mostrando a tutti i suoi follower cosa ha chiesto ad Alvaro per Natale. La scelta spetta al centravanti: rimanendo fedele a un noto brand italiano, uno dei suoi preferiti, Alice ha scelto una collana dal costo di 21mila euro e un anello esagerato, da ben 49mila euro.

Due richieste non da poco alle quali Morata ha reagito come avrebbero fatto tutti: con un sorriso di circostanza, non particolarmente convinto. Sarà riuscita comunque Alice ha convincerlo? Lo scopriremo tra qualche giorno. Intanto però molti fan hanno storto il naso di fronte a queste richieste, e qualcuno si è anche scandalizzato, sottolineando come non sia il caso di sbandierare richieste del genere sui social. E forse i fan in questo caso non hanno tutti i torti.