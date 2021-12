Acerbi rompe con i tifosi, ma poi fa dietrofront

Acerbi si è reso protagonista nella partita contro il Genoa. Il difensore alimenta le polemiche scatenando la reazione dei tifosi.

La Lazio torna finalmente a sorridere grazie alla schiacciante vittoria per 3 a 1 ai danni del Genoa. I biancocelesti, dopo la brutta prestazione contro il Sassuolo, ritrovano la vittoria in casa che mancava dal 7 novembre. La squadra di Sarri passa in vantaggio al 36′ grazie alla sesta rete di Pedro in campionato. Chiude la partita, nella ripresa, il sigillo di Acerbi e il secondo gol consecutivo di Zaccagni. Gli animi tra la squadra e i tifosi, però, restano molto tesi. Ad alimentare la polemica ci pensa il difensore azzurro che, dopo il gol, esulta portandosi l’indice sulla bocca e zittisce i tifosi, rivolgendosi verso la Curva Nord.

Acerbi, polemiche post partita

L’esultanza provocatoria da parte di Acerbi nasce dopo i malumori delle ultime settimane, specie dopo la brutta prestazione personale contro il Sassuolo. Nel post partita, il centrale si è sfogato ai microfoni di Dazn puntando il dito contro i tifosi della Lazio: “I tifosi mi mancano, già col Covid non c’era nessuno, adesso ce ne sono ancora meno di quando c’era il Covid. Eravamo a zero, adesso siamo a 5 mila, io penso sempre positivo quindi va bene lo stesso”. Dichiarazioni pesanti che hanno scatenato la reazione dei fan biancocelesti, delusi dalle parole al veleno di un leader come Acerbi.

I numeri, però, sembrano confermare le parole del difensore. La Lazio, nelle ultime due partite casalinghe, ha registrato pochissima affluenza allo stadio.

Le parole di Acerbi sono un chiaro e vergognoso attacco al suo allenatore — (@sandro_rosco) December 17, 2021

Le scuse social

Dopo le pesanti dichiarazioni rilasciate ai microfoni di Dazn, Acerbi si è scusato pubblicamente con i tifosi della Lazio. Il difensore ha postato un video su Instagram nel quale afferma di essere profondamente dispiaciuto per il gesto compiuto, ribadendo l’immenso affetto che prova per la Lazio e i suoi tifosi.