Wanda Nara, bufera con Icardi: la spiegazione al nuovo gesto clamoroso

Wanda Nara torna al centro delle polemiche. La decisione presa dalla modella argentina è clamorosa e lascia tutti senza parole.

Non accennano a placarsi gli incessanti pettegolezzi riguardo la love story tra Icardi e Wanda Nara. La coppia sta vivendo l’ennesimo momento di crisi di una storia che li vede sempre al centro dei riflettori. In un intervista rilasciata poco tempo fa ai microfoni della giornalista Susana Gimenez, Wanda ha spiegato di aver visto per caso le chat del marito con la modella e attrice Eugenia Suarez, detta la China. Tutto ciò ha scatenato la reazione incontrollabile della modella argentina che, prima ha offeso pubblicamente l’attrice, poi ha chiesto all’attaccante del Psg il divorzio. La situazione sembrava comunque essersi risolta nel migliore dei modi ma l’ultimo gesto della showgirl ha spiazzato tutti.

Wanda Nara e la clamorosa decisione

Wanda Nara ha da poco eliminato il cognome del marito Mauro Icardi dall’intestazione del suo profilo Instagram. La clamorosa decisione ha subito generato scalpore, portando a pensare che la relazione con il calciatore potesse essere nuovamente in crisi. La 35enne, seguitissima sui social da circa 10 milioni di follower, ha ritenuto opportuno chiarire immediatamente la questione. La bionda sudamericana ha specificato, durante un intervista al programma argentino “Flor de Equipo”, che la richiesta per modificare il suo nome sul social l’aveva mandata molto tempo fa. Wanda ha poi spiegato che la richiesta nasce per ragioni puramente professionali, con l’obiettivo di promuovere il suo brand di bellezza.

La storia d’amore prosegue

Wanda Nara, dopo giorni lunghissimi pieni di tensione, ha deciso di perdonare l’ex giocatore dell’Inter. Il numero 9 aveva tentato in tutti i modi di riconquistare la propria amata, minacciando, addirittura, di lasciare il calcio. Alla fine la questione si è risolta nel migliore dei modi e il centravanti è riuscito a riconquistare la fiducia della moglie.