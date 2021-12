Haaland lascia il Borussia, arriva la conferma: “Lo vogliono loro”

Haaland è ad un passo dall’addio: il Ceo del Borussia con una dichiarazione non lascia dubbi. Ecco la destinazione.

C’è un dettaglio che ha alimentato la curiosità di tifosi e cronisti. Durante l’ultima gara interna dell’anno, Erling Haaland ha fatto un gesto che non è passato inosservato. Mentre la squadra festeggiava con i tifosi presenti allo stadio, il calciatore si è preso il tempo per fare un giro di campo. Lo ha fatto da solo, dispensando sorrisi ai sostenitori, ma lasciando molti dubbi. Perché lo ha fatto distante dalla squadra? É stato un modo per dire addio?

In molti hanno dato questa chiave di lettura alle immagini giunte dalla Germania, ma il calciatore si è chiuso nel silenzio, e resta solo una indicazione. É tutta nelle parole di Mino Raiola, che ha confermato qualche giorno fa la possibilità di un salto di qualità, che il club del norvegese sapeva da tempo. A dare forza a queste parole arriva però una dichiarazione notevolmente più decisa e netta. E ha il sapore del blitz di mercato. Imminente.

Haaland, parole d’addio da parte del Ceo: “Ecco chi lo vuole”

“Lo vogliono tutti, tutto il mondo parla di Erling Haaland”. Lo ha affermato l’amministratore delegato del club, che però è entrato nei dettagli di una pista di mercato clamorosa. Con una conferma che lascia pochi dubbi e potrebbe già tracciare il destino del bomber norvegese.

“Raiola sa già cosa sta facendo – ha affermato Joachim Watzke in una intervista rilanciata dalla Bild e da Marca – e potrei nominare almeno 25 club che vogliono l’attaccante. Noi siamo orgogliosi del lavoro fatto con lui – ammette – un po’ come per quanto accaduto con Lewandowski. Sarei felice se un giorno potesse vincere la Champions”. Ed ecco che arriva la bomba di mercato. “É normale che molti club siano interessati, ma al momento posso dire solo che il Real Madrid ha manifestato più di tutti l’intenzione di portarlo a casa”.