Juventus, anche de Ligt saluta: annuncio Raiola

CALCIOMERCATO JUVENTUS, RAIOLA SPAVENTA I BIANCONERI: ADDIO DE LIGT? – Ieri pomeriggio nella trasferta di Bologna è stato il migliore in campo. De Ligt insuperabile nell’ultima gara esterna dei bianconeri, confermandosi tra i difensori centrali più forti del campionato, ma non solo. Prestazione e parole da leader (quelle pronunciate nel post partita) per l’olandese classe 1999, arrivato nell’estate del 2019 alla corte bianconera per una cifra vicina agli 80 milioni di euro.

L’ex capitano dell’Ajax ha alternato grandi prestazioni a prove più opache, ma è senza ombra di dubbio il futuro della retroguardia juventina. O meglio dire sarebbe, perché quando c’è Mino. Raiola di mezzo nulla è scontato e proprio l’agente del giocatore ha rilasciato dichiarazioni importanti circa il futuro del suo assistito.

Juventus, de Ligt saluta? “Nuovo step”

E a giudicare dalle parole del potente procuratore, il pensiero di cambiare aria sarebbe condiviso proprio con l’ex capitano dell’Ajax. In un’intervista rilasciata a NRC, e dopo aver in qualche modo “spoilerato” il futuro di Haaland, Raiola infatti ha detto rivolgendosi al difensore bianconero: “È pronto per un nuovo passo, credo che lo pensi anche lui”.

Una vera e propria mazzata per tutto il popolo juventino, già alle prese con le difficoltà di una stagione a dir poco difficile sia sul campo (con il quarto posto ancora distante) sia fuori, con le note vicende societarie.

Raiola, però, ammette come in ogni sua mossa la priorità è rivolta al benessere (sportivo ed economico) dei suoi assistiti: “Questo non significa che voglio distruggere i club, come molti pensano. Ci tengo a difendere i miei calciatori ed i loro interessi economici”. Insomma, assieme a Rabiot e Ramsey potrebbe partire anche de Ligt? Per il difensore sicuramente se ne riparlerà la prossima estate.