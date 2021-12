Sfida aperta sul web: ecco i club più social d’Europa

I social hanno cambiato il modo di comunicare dei club: è sfida, fra innovazioni, dirette e iniziative che coinvolgono i tifosi. Ma chi la vince?

Milioni di followers, messaggi continui, dirette, contest. Il calcio cambia per stare al passo con i social, che hanno tracciato una linea di confine fra quello che è stato il modo di comunicare prima dell’avvento delle nuove tecnologie, e tutto ciò che è arrivato dopo. L’impatto sul calcio è stato repentino. Così tanto da creare nuove figure all’interno delle società, che devono stare al passo. É una vera e propria sfida, giocata a colpi di followers, con iniziative sistematiche per coinvolgere il pubblico, alimentare la curiosità e accrescere anche il marketing, che viaggia forte virtualmente e crea introiti pesanti.

Ecco quindi che i club si attrezzano. Il Borussia Dortmund è fra le squadre più attive. Ha circa la metà dei followers del Bayern, che su Instagram è seguito da 30 milioni di utenti, ma lavora in maniera più diretta e continua. Posta foto dei gol, contest per vincere le maglie di Haaland e compagni, vecchi video. Ha attivato un countdown per le partite, intervista i tifosi e ha l’abilità di far uscire il prodotto Borussia rendendolo fruibile a chi lo segue. Gli avversari del Bayern non sono da meno. Lanciano spesso interviste con i campioni della storia del club, attivano costantemente nuove linee di vestiti con promozioni via social. C’è perfino la vendita di prodotti legati al basket.

Leggi anche: Milan-Napoli, emozioni dal passato e scudetto per il presente

Diversa l’impostazione del Barcellona, che nei numeri non ha rivali. I blaugrana raccontano tutti gli aspetti del club. Mostrano video degli allenamenti, della partita, dello store. Lanciano interviste esclusive ai calciatori, svelando lati nascosti dei tesserati. Postano i commenti dei followers in modo da renderli sempre più partecipi dell’esperienza, e regalano immagini disegnate o create graficamente in maniera impeccabile raccontando gli aspetti del club.

I club più social d’Europa: iniziative, dettagli, curiosità delle squadre, ormai sempre più immerse sul web

Se il Barcellona clicca forte il dito per postare ogni aspetto della squadra, il Real non è da meno. I blancos hanno infranto il tabù che voleva gli allenatori coprire ogni aspetto degli allenamenti. Ogni giorno postano curiosità, svelando il lavoro dei calciatori nelle sedute in campo. Invitano inoltre i campioni del passato riprendendo tutto con gli smartphone e abbracciano il mondo del gaming, che va di pari passo con i social e con il calcio. Le spagnole hanno anche un primato. Sono state le prime società ad approdare su Tik Tok, che ha avuto un impatto forte e permette ai club di offrire agli utenti un modo per partecipare attivamente alla giornata della squadra.

Nella classifica delle squadre più social non può mancare il Manchester United. I Red Devils hanno addirittura creato uno spazio particolare per ogni calciatore, con la foto trasformata in cartone animato. Una sorta di contenitore in cui i tifosi possono trovare gli aggiornamenti sui loro idoli. Ogni cosa trova collocazione. Sono frequenti infatti le interviste confidenziali in una location attrezzata per ospitare calciatori, allenatori, figure storiche della società. Lo stesso accade al Chelsea, e i club hanno cambiato anche il modo di vivere le partita. Nei maggiori campionati d’Europa, grandi e piccole raccontano la cronaca delle gare minuto per minuto, in modo da arrivare rapidamente sugli smartphone e incassare click.

Leggi anche: Juventus-Dybala, colpo di scena: c’è il rifiuto della società

E in Italia? La Juventus lavora con continuità, soprattutto sul marketing, e lancia iniziative spesso vincenti durante Halloween e le feste natalizie, con i calciatori che si mostrano in una veste inconsueta. Così come il Milan lancia quiz, iniziative e novità frequenti. E il Psg? Gli innesti di Neymar, Messi e Mbappé hanno fatto decollare le pagine social dei francesi, attentissimi a curare gli aspetti social. Una vera e propria sfida quindi, con un dato che rende l’idea di quanto un solo calciatore possa cambiare tutto. Dall’arrivo di Messi, il Psg ha guadagnato più di 10 milioni di followers su Instagram. Cifre simili anche per il Manchester United dopo l’ingaggio di Ronaldo. Con numeri che si moltiplicano, introiti e fatturati che crescono. Ecco il calcio 2.0, quello che con i social mostra un altro volto e si rinnova ogni giorno.