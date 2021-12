Juventus-Dybala, colpo di scena: c’è il rifiuto della società

JUVENTUS DYBALA, SECCO NO DEI BIANCONERI ALL’ARGENTINO. COSA SUCCEDE? – Da qualche giorno a questa parte in casa Juventus si è tornato a parlare, e in modo piuttosto insistente, del rinnovo di Paulo Dybala. La trattativa sembra a buon punto e, dopo un anno di chiacchiere, rumors più o meno fondati e indiscrezioni sembra che l’affare possa giungere definitivamente in porto. Alcuni tifosi saranno felici per la permanenza della Joya, altri probabilmente storceranno un po’ il naso: ha senso rinnovare, per di più a queste cifre, un giocatore fin troppo spesso vittima degli infortuni?

Leggi anche–> Retroscena sorteggio Champions League: Sporting in lacrime

E proprio dal suo ultimo infortunio, patito nella gara di campionato contro il Venezia una settimana fa, emerge una recente “polemica”. Come riporta il Corriere dello Sport c’è divergenza di vedute tra il giocatore e la società (in particolare lo staff tecnico e medico). Se il numero 10 si sente pronto quantomeno per essere convocato per la trasferta di Bologna, differente la linea di pensiero di dottori e allenatore.

Bologna-Juventus, Dybala scalpita ma rimane a casa

L’argentino avrebbe fatto sapere della sua intenzione di partire con il resto della squadra, l’affaticamento alla coscia destra sofferto contro il Venezia (e prima ancora col Malmoe in Champions League) però non lascia tranquilli. Allegri, infatti, si è dimostrato intenzionato a proseguire per la sua strada, lasciando l’argentino a riposo per l’ultima trasferta dell’anno (qui la lista dei convocati). Più fattibile, nonostante la voglia del calciatore, rivederlo a disposizione per la partita contro il Cagliari.

A conferma della volontà ferrea della società, il fatto che Allegri in conferenza stampa ha dichiarato Dybala ancora out. Niente Bologna per uno dei capitani della Juve: lo si vedrà nel turno infrasettimanale? Questo lo sapremo solamente all’inizio della prossima settimana.