Rinnovo Mbappè, annuncio ufficiale Psg: concorrenza spiazzata

CALCIOMERCATO ESTERO: RINNOVO MBAPPÈ, LEONARDO SPIAZZA TUTTI – Nella scorsa sessione estiva del calciomercato Mbappè è stato forse il giocatore più chiacchierato e desiderato. Due mesi pieni in cui praticamente ogni giorno si è fatto il nome del numero 7 francese, dato per vicino al Real Madrid. L’interesse del club spagnolo non è certo un segreto: dopo l’Europeo Perez si è fatto avanti più volte per strappare l’attaccante dal Psg, incontrando però sempre la resistenza dei parigini. Leonardo, ds del club transalpino, infatti non ha voluto cedere alle avances madrilene per il suo giocatore, nonostante quest’ultimo sia anche in scadenza di contratto nel 2022.

La società capeggiata da Al Khelaifi è riuscita a resistere agli assalti del Real Madrid, rifiutando anche offerte importanti provenienti dalla capitale spagnola. Sotto la Torre Eiffel, evidentemente, sperano ancora nel rinnovo di contratto dell’ex Monaco. E le ultime parole rilasciate da Leonardo sono indirizzate a tal senso. C’è ancora possibilità di accordo? Evidentemente sì, almeno stando alle parole del direttore sportivo brasiliano.

Psg, Leonardo: “Rinnovo Mbappè? Io ci credo”

È detto comune come la speranza sia l’ultima a morire, e nel caso di Mbappè e del suo rinnovo questa massima si rinnova. A esprimere tutto il suo ottimismo a riguardo è Leonardo, il ds del Psg che in un’intervista all’emittente Europa 1 Sport ha dichiarato: “Noi vorremmo che rimanesse tutta la vita a Parigi, dobbiamo rispettare la loro posizione ma credo che abbiamo ancora buone possibilità di rinnovare. Io ci credo“.

Questo il passaggio dell’intervista che fa sognare i tifosi del club parigino. Parole importanti, alle quali però dovranno seguire i fatti. Stando a queste dichiarazioni, però, il trio da sogno Mbappè Messi Neymar potrebbe durare più di un anno. Tutto, o quasi, però dipende dall’attaccante francese.