La coppia dei campioni in scadenza: opportunità da big

Una coppia di campioni, se non un trio andranno in regime di svincolo con il Chelsea. I detentori del titolo europeo puntano a trovare una soluzione nel breve tempo possibile.

La missione del Chelsea è di tenere al meglio i suoi campioni d’Europa. Una società riconoscente doveva già trattare i rinnovi contrattuali anzi tempo, ma non è mai tardi per dover rimediare. In particolar modo, le attenzioni dei club dei maggiori campionati mettono fretta al club detentore della Champions League, che dovrà trovare ben presto una soluzione.

In particolare è una coppia difensiva a creare le maggiori preoccupazioni, proprio perché Thomas Tuchel con l’assetto arretrato ha costruito le sue migliori fortune. Antonio Rudiger e Andreas Christiansen sono entrambi con la scadenza contrattuale a giugno, urgerà trovare una soluzione per accontentare tutti.

È una coppia chiacchierata – non per il gossip (o almeno non più tanto) – quanto per il destino calcistico. Si potrebbero addirittura muovere in coppia, chi ha qualche denaro da investire in ingaggi potrebbe pensare al grande slam. Il mancato rinnovo momentaneo non è polemico, ma più passa il tempo e più i calciatori si guardano intorno. Le alternative non mancano.

Italia o Germania sogni concreti

Partiamo da Rudiger, che in Italia ha già militato nella Roma. Il tedesco non avrebbe problemi a tornare in Serie A, la squadra maggiormente interessata al Milan, che un acquisto difensivo dovrà necessariamente farlo a gennaio, dato il ko stagionale di Simon Kjaer. Se non addirittura due innesti, nel caso in cui Alessio Romagnoli saluterà i rossoneri anzi tempo o a giugno.

Perciò oltre Rudiger, la pista Christiansen può essere applicabile per il Milan, ma dovrà esser fatto un investimento non da poco sul lato contrattuale, e questo fa storcere un po’ il naso alla dirigenza.

Hanno mercato in Germania, il Bayern Monaco ha bisogno di un centrale e in particolar modo Rudiger sembra essere maggiormente apprezzato. Anche il danese può giocarsi chance in Bundesliga, il Dortmund aprirebbe per lui le porte ben volentieri.

Ma non è solo una coppia a poter lasciare il Chelsea, i campioni in scadenza soprattutto in difesa abbondano. Thiago Silva per età e motivazioni potrebbe salutare proprio l’Europa. Il brasiliano ha vinto tutto e soprattutto dimostrato dovunque di essere un campione: per lui un congedo in Sudamerica non è da escludere.

Per un ricambio sulla fascia, invece, l’opzione Cesar Azpilicueta interessa soprattutto in Spagna. La Liga riaccoglierebbe l’esterno, la scadenza al giugno 2022 potrebbe ben presto anticiparne le intenzioni: con un paio di milioni l’affare si farà.

Un altro centrale – infine – è in scadenza al Chelsea, ma su Lewis Baker l’interesse si fermerà solo alla Premier League.