Il mercato di Portobello: gli scambi padroni della Serie A

Sarà il mercato degli scambi, pochi soldi, alla ricerca delle idee. Tutte le squadre cercheranno di rinforzarsi ma con formule decisamente fantasiose.

A pochi giorni dalla riapertura del calcio mercato, si fa sempre più spazio l’ipotesi degli scambi. In effetti, per molti scontenti in campo appare la soluzione migliore, così come per tante squadre che devono cedere esuberi e gente in scadenza di contratto.

Quest’ultimo tema rimane sempre spinoso, perché ci sono calciatori che in epoca pre covid avevano ingaggi da superstar, ma la resa in campo non è stata decisamente all’altezza dei bonifici. Lo sa bene la Roma che deve mettere sul mercato un sacco di calciatori, cercando anche di completare la rosa. Così, l’ipotesi degli scambi anche in casa giallorossa appare la viva, i vari Reynolds, Villar, Fazio, Santon e Borja Mayoral sono sul mercato e non sono da escludere in trattative multiple.

Cedere qualcuno dalla lista per inserire – magari – qualche giovane, anche per il bilancio tutto questo sarebbe utile. Problemi per la Roma in materia, ma anche per la Lazio dall’altra parte del Tevere. Tre sono gli esuberi, tre gli arrivi, meglio ancora se giovani e scambiabili.

Dall’altra parte del campo

Se le squadre che puntano all’Europa vogliono liberarsi di ingaggi pesanti ci sarà un motivo. Senza la certezza del piazzamento, sono tante le ipotesi da fare soprattutto in materia di bilancio. La Juventus andrebbe volentieri a fare scambi sul mercato per liberarsi di Rabiot e Ramsey, ma anche per quotare bene qualche giovane interessante.

È un discorso di convenienza e di opportunità, fare il mercato invernale con gli scambi sarà utile per i tecnici, per trovare qualche elemento a buon prezzo e tappare delle falle. Un discorso che Napoli e Milan seguono con interesse, la Coppa d’Africa porterà assenze pesanti da colmare, in qualche modo le due squadre interverranno per proseguire la lotta allo scudetto.

Non è solo la lotta al vertice a essere coinvolta sul mercato degli scambi. Le pericolanti sanno di dover intervenire, l’ampiezza delle rose spesso porta a maxi operazioni nel mese di gennaio. Il Genoa sarà senza dubbio fra queste, le indicazioni di Shevchenko stanno arrivando e i rossoblù hanno tanto da mettere sul piatto, sia in Italia che all’estero.

Discorso similare al Cagliari, che dovrà cambiare molto e ha molti scontenti da piazzare. Con ingaggi per altro abbastanza gravoso, la società di Giuliani avrà il suo lavoro impegnativo. Un po’ come il Torino, ma senza grossi assilli di classifica. Almeno in quattro sono a disposizione degli altri club, con scambi o con addirittura svincoli di contratto Urbano Cairo vuole liberarsi di bonifici pesanti.