Follia Depay: l’attaccante presenta il suo nuovo animale ‘esotico’

Memphis Depay ha una grande passione per gli animali, e non solo cani e gatti: il suo ultimo ‘acquisto’ è un esemplare estremo.

Se c’è una cosa che non manca a Memphis Depay, è il coraggio. L’attaccante olandese lo ha dimostrato più volte in campo, ma anche nella vita di tutti i giorni. Un leone indomabile, il top player del Barcellona, inarrestabile per gli avversari e sorprendente anche fuori dal terreno di gioco.

Appassionatissimo di animali, come dimostrato dal suo mega tatuaggio sulla schiena, appunto di un leone, Memphis possiede anche diversi pet a casa sua. Due sono ‘banali’, almeno fino a prova contraria. Si tratta di due splendidi cani, e non di quelli da compagnia e basta, ma di due dobermann intelligenti, svegli e decisamente fedeli.

Leggi anche -> I cani, gli altri sport, le auto: conosci le passioni di Milinkovic Savic?

I due compagni di vita del grande Depay sono spesso protagonisti delle sue foto e delle sue storie su Instagram. Uno degli hobby preferiti dell’attaccante è infatti proprio passare del tempo con loro, giocando e inseguendosi. Ma negli ultimi mesi Memphis si è voluto togliere un altro ‘sfizio’, adottando un animale decisamente originale e non poco pericoloso.

Depay con un ligre: un grande felino per il leone olandese

Perché accontentarsi di un gattino o di un altro piccolo felino quando si può avere non solo un esemplare più grande, ma anche inesistente in natura. L’attaccante olandese ex Lione, negli scorsi mesi, aveva fatto scalpore per la sua scelta di prendere con sé una giovane ligre. Sì, ligre. Non c’è alcun errore di battitura.

Ma cos’è un ligre? Si tratta di un incrocio molto bizzarro creato in cattività tra un leone maschio e una tigre femmina. Un animale affettuoso e maestoso, ma dal comportamento decisamente selvatico e dal temperamento forte.

Potrebbe interessarti -> Pioli svela il segreto del Milan: “Il merito è del mio cane”

Lo stesso calciatore aveva pubblicato un po’ di tempo fa un paio di foto mentre giocava con il cucciolo di ligre, scrivendo nella caption: “Che succede quando una ligre incontra un leone?“. Il riferimento era ovviamente al suo soprannome. Pur amando tutti gli animali, Memphis è davvero fissato con i leone. E un motivo c’è: “Mi rappresenta, io sono cresciuto in una giungla. Sono un leone e sono sempre rimasto in piedi“. Parole che sono state seguite nel corso della sua vita anche da molti fatti.