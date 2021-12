Casa con vista San Siro: i top player che abitano vicino lo stadio

Casa e lavoro per alcuni calciatori importantissimi di Inter e Milan: ecco chi sono i top player che hanno scelto di abitare in zona San Siro.

Una casa da favola vicino allo stadio? Possibile, specialmente se abiti a Milano. La zona di San Siro non è infatti solo quella dello storico impianto in cui giocano Inter e Milan, ma è anche una di quelle più ambite per chi sceglie di vivere nella capitale economica d’Italia. Lo dimostrano non solo imprenditori, commercianti e manager, ma anche alcuni calciatori.

Se pensavi che tutti i top player milanesi abitassero tra il City Life, magari in un mega grattacielo a due passi dal centro, o magari in dimore con vista Duomo, forse ti sbagliavi. Vero che, rispetto ad altre città, i calciatori ‘milanesi’ sono sparsi in diverse zone della città e anche della regione (chi può resistere al fascino del lago di Como?). Ma è altrettanto vero che diversi negli ultimi anni hanno scelto di vivere proprio in zona San Siro.

Calciatori che probabilmente non vedranno di buon occhio l’eventuale abbattimento dell’impianto Giuseppe Meazza. Ma che per ora si godono una vista impareggiabile. Tra i fortunati c’è Ismael Bennacer, forte centrocampista del Milan. Ma il più illustre abitante di San Siro è un altro mediano, pilastro della sponda opposta della città meneghina.

Casa a San Siro: l’attico di Brozovic

San Siro non è più alla moda? Non è un problema per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato, uno dei personaggi più originali nel mondo del calcio, non si lascia certo fermare dalle tendenze del momento, e anzi ha scelto proprio la vista sullo stadio per rendere la sua vita più piena.

Il faro dell’Inter abita in un appartamento super lussuoso proprio a due passi dall’impianto sportivo più importante della città, e ha fatto invidia ai suoi fan e a tutti i tifosi soprattutto per un terrazzo con mega piscina proprio all’altezza del terzo anello. Insomma, c’è chi sta messo peggio…

Se è vero che in questo momento sono rimasti solo loro due ad abitare in zona stadio e ippodromo, c’è anche un altro calciatore ancora in attività che non ha voluto vendere la sua abitazione con vista sul Meazza. E si tratta di un ex capitano dell’Inter: Mauro Icardi.