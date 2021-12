Sensi vuole tornare a giocare, ma potrebbe farlo anche lontano da Milano

Stefano Sensi operazione rilancio: l’Inter deve capire cosa vuole farne del regista, che dal canto suo vuole trovare maggior stabilità.

“La stagione dell’abbondanza” La mediana che la squadra di Inzaghi può vantare, sembrerebbe decisamente una delle più complete di tutta la serie A. Purtroppo per i nerazzurri però i problemi, seppur nascosti ci sono e quando meno te lo aspetti vengono a galla. Uno degli esempi più eclatanti fu quello che lo scorso anno, interessò lo sfortunatissimo Cristian Eriksen, che in maglia nerazzurra, appena arrivato, non ebbe molta fortuna e prima di conquistare il posto con Conte, dovette attendere addirittura la fine del girone di andata.

Ora il centrocampo nerazzurro ora sembra aver trovato tre titolarissimi e in mezzo al campo, Barella, Brozovic e Calhanoglu sembrano davvero intoccabili. Dietro di loro, sono in tanti ad ambire un posto e su tutti Vidal, Gagliardini e Matias Vecino, appena ne hanno la possibilità, cercano subito di mettersi in mostra, per conquistare il consenso del tecnico piacentino.

Oltre a questi tre però non possiamo dimenticare che nella “lista d’attesa”, c’è anche il bravissimo Stefano Sensi. La posizione del centrocampista ex Sassuolo, che ormai si è completamente ristabilito, dall’ infortunio che lo ha tenuto ai box per diverse settimane, però sembra essere molto più intrigata, rispetto a quella dei suoi compagni di reparto. Stefano ad oggi non sembra godere di grande considerazione ed il suo scarso utilizzo, sembra rappresentare davvero un bel mistero.

A maggior ragione ora, con la squadra che sembra aver trovato i giusti equilibri, immaginiamo che difficilmente Simone Inzaghi, deciderà di fare esperimenti proprio in mezzo al campo e questo potrebbe spingere Sensi, sempre più ai margini della rosa.

Un futuro da decidere, pensandoci bene

Detto ciò appare evidente che quella di Stefano Sensi diventa veramente una posizione delicata.

L’idea di un prestito o di una cessione infatti sta prendendo sempre di più forma, nella testa del regista, che vorrebbe ritagliarsi, almeno nel girone di ritorno, un posto da protagonista.

E pensare che anche lui solo qualche mese fa, sarebbe potuto diventare campione d’Europa con l’Italia di Mancini, se solo non ci fosse stato, l’ennesimo infortunio a togliergli il posto nei 24…

Per Sensi ora, tornare ad essere importante per qualcuno, è diventata la priorità e l’Inter deve trovare il modo per accontentare il centrocampista. Nelle ultime ore sta prendendo sempre più corpo, l’idea di una cessione alla Roma di Josè Mourinho, ipotesi che al calciatore, non avrebbe dispiacerebbe affatto.

Anche il Sassuolo lo riaccoglierebbe a braccia aperte e anche in questo caso, le voci di un suo possibile ritorno, stanno prendendo sempre più piede. Ai nerazzurri come contropartita, non dispiacerebbe Davide Frattesi, centrocampista nero-verde su cui sembra si stia per scatenare, una vera e propria asta selvaggia. A Sassuolo inoltre, Stefano Sensi ritroverebbe un familiare in cui il giocatore ha sempre dichiarato di essersi trovato benissimo, cosa da non sottovalutare affatto.