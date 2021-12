Douglas quanto mi costa: Juventus, è un intrigo a tre

Douglas Costa diventa un costo importante per la Juventus e se ceduto, potrebbe esserlo anche per altri club brasiliani. Il futuro è incerto per l’ala verde-oro e questa che sta vivendo, sembra decisamente una fase difficile della sua carriera.

Da fenomeno ambito a calciatore quasi indesiderato. Per certi versi possiamo sicuramente togliere il quasi, almeno per quanto riguarda la Juventus che, dopo avergli fatto sottoscrivere, almeno un paio di contratti decisamente onerosi, ora si ritrova sul groppone una situazione a dir poco spinosa.

Quella di Douglas Costa, sta diventando davvero una sorta di telenovela, tra l’altro mal riuscita, visto che propone di giorno in giorno, risvolti del tutto originali. La storia del brasiliano alla Juventus è stata quasi a due fasi. In una prima parte, l’esterno ha dovuto aspettare un po, prima di diventare un elemento imprescindibile e devastante per i bianconeri. Bianconeri che a conti fatti comunque lo pagarono quasi 40 milioni di euro dal Bayern Monaco.

Il brasiliano però, già dopo qualche tempo, incominciò la fase calante e complici anche gli infortuni in serie che convinsero anche Max Allegri a puntare meno su di lui, si ritrovò quasi ai margini del progetto Juve. Attualmente il brasiliano è un vero e proprio separato in casa, visto che la Juventus non punta su di lui in nessun modo e dopo averlo mandato in prestito in Bavaria, ha poi provato a girarlo al Gremio, dove però ora, la situazione si è fatta davvero insostenibile.

Il Brasile come ultima chance

Per Douglas Costa, l’ ingaggio annuale costa alle casse bianconere circa sette milioni di euro e l’opportunità del Gremio era sembrata una buona occasione per non sprecare un patrimonio, malgrado i bianconeri si sarebbero accollati, comunque parte del suo stipendio pur di mandarlo comunque a giocare. Al Gremio però, le cose non sono andate benissimo complice anche la retrocessione a cui la squadra è stata costretta, al termine di un campionato a dir poco disastroso.

Ora alla porta c’è il San Paolo pronto a risolvere il problema. La squadra della capitale molto probabilmente, otterra il cartellino dai bianconeri e proverà ad accogliere Daglas tra le sue fila.

La dirigenza bianconera ovviamente, si augura che questa possa essere la soluzione definitiva, anche perché riportarlo ora a Torino diventerebbe un vero e proprio problema, non tanto a livello tecnico, quanto economico, visto che il club di Torino, si troverebbe di nuovo a pagare per intero, l’ingaggio del brasiliano.

Rimanere in Brasile quindi, appare per Douglas e per la stessa Juventus, l’unica strada percorribile, anche perché, specie per il fuoriclasse brasiliano, almeno per ora i tempi dei flash sembrano lontanissimi .